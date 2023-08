BVB: Wegen Nmecha! Banner sorgt für Tumulte unter Fans

Platz 2: Mainz 05

In Mainz ist das Karo-Muster zurück und man darf fragen: Warum hat das so lange gedauert? Zuletzt trugen Mainzer Profis wie Jürgen Klopp das Schachbrettmuster. Ein bisschen Erinnerungen an die kroatische Nationalmannschaft werden zudem geweckt und das kann ja nicht schaden: Mainz ist wie Kroatien vergleichsweise klein und will so erfolgreich sein. © Screenshot/Mainz 05 Fanshop