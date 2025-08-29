BVB holt auch Stürmer Silva aus Wolverhampton

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit der Verpflichtung von Stürmer Fábio Silva den dritten Transfer innerhalb von vier Tagen getätigt. Für den 23-Jährigen vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers zahlt der BVB kolportierte 22,5 Millionen Euro plus Boni. Der Portugiese erhält einen Vertrag bis 2030.

"Fabio bringt viel Qualität mit: Torgefahr, Spielintensität, Tempo, und er kann flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Dortmund hatte zuvor bereits den Argentinier Aaron Anselmino vom FC Chelsea geholt sowie den bereits ausgeliehenen Kreativspieler Carney Chukwuemeka fest verpflichtet.

Silva war 2020 als Teenager für 40 Millionen Euro vom FC Porto nach Wolverhampton gewechselt, erzielte dort aber in 72 Pflichtspielen nur fünf Tore. Die Wolves liehen den Angreifer daher gleich viermal aus, dabei überzeugte er vor allem in der vergangenen Saison mit zehn Toren in 24 Partien für den damaligen spanischen Erstligisten UD Las Palmas.

Silva erhält beim BVB die Rückennummer 21. "Bei einem Verein wie Borussia Dortmund zu unterschreiben, ist für mich etwas ganz Besonderes", wurde Silva in der Mitteilung des BVB zitiert: "Dieser Klub hat eine enorme Strahlkraft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa."