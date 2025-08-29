Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit der Verpflichtung von Stürmer Fábio Silva den dritten Transfer innerhalb von vier Tagen getätigt.

Für den 23-Jährigen vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers zahlt der BVB kolportierte 22,5 Millionen Euro plus Boni.

Der Portugiese erhält einen Vertrag bis 2030.

"Fabio bringt viel Qualität mit: Torgefahr, Spielintensität, Tempo, und er kann flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Dortmund hatte zuvor bereits den Argentinier Aaron Anselmino vom FC Chelsea geholt sowie den bereits ausgeliehenen Kreativspieler Carney Chukwuemeka fest verpflichtet.