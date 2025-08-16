Anzeige
Bundesliga im TV

Bundesliga 2025/26 heute live: Konferenz, Einzelpartien und Co. - wer überträgt die Partien?

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 15:41 Uhr
  • ran

Die Bundesliga-Saison 2025/26 läuft. Aber wo werden die Partien in dieser Spielzeit übertragen? ran bietet einen Überblick.

Endlich wieder Fußball! Die Bundesliga-Saison hat begonnen.

Während hunderttausende wieder an jedem Spieltag in die Stadien wandern werden, müssen sich viele andere Fans mit der Übertragung im TV zufriedengeben.

Nachdem vor dieser Spielzeit die Rechte neu vergeben wurden, müssen sich Fußball-Fans in Deutschland auf einige Umstellungen einstellen.

Wer zeigt die Konferenz am Samstagnachmittag? Wo kann man die Einzelspiele verfolgen? Und wer ist eigentlich für die Übertragungen am Freitag und Sonntag zuständig? ran gibt euch einen Überblick.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Bundesliga

  • Spielplan der Bundesliga

  • Die Kader der Bundesliga-Teams

Bundesliga: Wer überträgt die Konferenz am Samstag?

Die traditionelle "Samstags-Konferenz" (15:30 Uhr) wird in dieser Saison erstmals von DAZN produziert und übertragen.

Bundesliga: Wo kann ich die Einzelspiele am Samstag sehen?

Die Einzelspiele am Samstag - sowohl die Partien um 15:30 Uhr als auch das Topspiel um 18:30 - werden weiterhin von Sky gezeigt.

Bundesliga-Übertragung: Wo laufen die Freitagsspiele?

In den letzten Jahren liefen die Spiele am Freitagabend (20:30) bei DAZN. Ab dieser Saison ist Sky für die Übertragung zuständig.

SAT.1 zeigt einzelne besondere Spiele wie das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag, die Freitagspartien am letzten Spieltag vor und ersten Spieltag nach der Winterpause sowie den Supercup und alle Relegationsspiele.

Bundesliga 2025/26: Wer zeigt die Spiele am Sonntag?

Die Spiele am Sonntag werden über DAZN zu sehen sein. Dies war bereits in der vergangenen Saison der Fall.

Bundesliga: Wie laufen die Übertragungen in "Englischen Wochen"?

Die Einzelspiele am Dienstag und Mittwoch werden von Sky übertragen. Gleiches gilt für das Topspiel am Donnerstag. Die Konferenzen am Dienstag und Mittwoch zeigt indes DAZN.

Bundesliga-Highlights: Wo gibt's Highlights zu den Spielen?

Freitag:

  • Highlights vom Spiel am Freitagabend gibt's es ab 23:00 Uhr in der ARD

Samstag:

  • Die Zusammenfassungen der 15:30-Uhr-Spiele gibt es wie gewohnt in der "Sportschau" in der ARD zu sehen. Im ZDF gibt es ab 21:45 Uhr Zusammenfassungen im "Aktuellen Sportstudio". Dort gibt es dann auch die Top-Szenen des 18:30-Uhr-Spiels.

Sonntag:

  • Die Höhepunkte am Abend ab 21:15 Uhr sicherte sich erneut die ARD. Sport1 hat weiter das Recht, zwischen 6 und 15 Uhr Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsbegegnungen auszustrahlen.

Highlight-Clips im Pay-TV:

  • Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga gibt's bei "RTL+" unmittelbar nach Spielende
