U21: Antonio di Salvo nominiert zahlreiche Neulinge - Paul Wanner fehlt
- Veröffentlicht: 29.08.2025
- 10:41 Uhr
- ran.de/SID
Bundestrainer Antonio Di Salvo hat den Kader der U21-Nationalmannschaft für die Länderspiele in Albanien und gegen Lettland bekanntgegeben. Darunter befinden sich zahlreiche Neulinge.
Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt im September die EM-Qualifikation.
Nun hat Bundestrainer Antonio Di Salvo den Kader für das Freundschaftsspiel am 5. September in Albanien (live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) und den Start der EM-Qualifikation am 9. September in Rostock gegen Lettland (live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) bekanntgegeben.
Dafür nominierte di Salvo insgesamt zehn Neulinge in sein Aufgebot, das sich letztlich für die EM-Endrunde 2027 qualifizieren soll.
Das Wichtigste zur U21 in Kürze
Unter anderem ist das von di Salvo nominierte Torhüter-Trio Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (Burnley FC) erstmals bei der U21 mit dabei.
VfB-Shootingstar Jeltsch mit U21-Debüt - Wanner fehlt
Zudem hat der U21-Bundestrainer auch noch Stuttgarts Abwehrjuwel Finn Jeltsch erstmals in den Kreis der DFB-Junioren eingeladen.
"Unsere Vorfreude ist sehr groß, weil der Prozess, eine Mannschaft neu zu formen und die Spieler persönlich kennenzulernen, immer sehr spannend ist", wird di Salvo auf der Homepage des DFB zitiert: "Die Mischung aus bereits erfahrenen U 21-Akteuren und neuen Spielern ist gut. Jetzt geht es darum, schnell zu einer Einheit zusammenzuwachsen und erfolgreich in die EM-Qualifikation zu starten. In Albanien werden wir ein Testspiel haben und erste Erkenntnisse bekommen."
Nicht mit dabei im Aufgebot ist das frühere Bayern-Talent Paul Wanner, der kürzlich zur PSV Eindhoven wechselte. Er sei "nach seiner Fußverletzung noch nicht komplett fit", erklärte Di Salvo.
Der aktuelle U21-Kader in der Übersicht
Tor: Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn), Max Weiß (FC Burnley)
Abwehr: Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Hendry Blank (Hannover 96), Linus Gechter (Hertha BSC), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Leandro Morgalla (VfL Bochum), Joshua Quarshie (FC Southampton), Tom Rothe (Union Berlin), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)
Mittelfeld: Noel Aseko Nkili (Hannover 96), Muhammed Damar (TSG Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Anton Kade, Mert Kömür (beide FC Augsburg), Aljoscha Kemlein (Union Berlin), Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim)
Sturm: Ilyas Ansah (Union Berlin), Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg), Nicolo Tresoldi (FC Brügge), Nelson Weiper (FSV Mainz 05)