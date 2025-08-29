Bundestrainer Antonio Di Salvo hat den Kader der U21-Nationalmannschaft für die Länderspiele in Albanien und gegen Lettland bekanntgegeben. Darunter befinden sich zahlreiche Neulinge. Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt im September die EM-Qualifikation.

Nun hat Bundestrainer Antonio Di Salvo den Kader für das Freundschaftsspiel am 5. September in Albanien (live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) und den Start der EM-Qualifikation am 9. September in Rostock gegen Lettland (live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) bekanntgegeben. U21-EM-Qualifikation: Deutschland mit lösbaren Gruppengegnern

Nick Woltemade: VfB Stuttgart beendet Sommerposse als Gewinner - ein Kommentar Dafür nominierte di Salvo insgesamt zehn Neulinge in sein Aufgebot, das sich letztlich für die EM-Endrunde 2027 qualifizieren soll.

Unter anderem ist das von di Salvo nominierte Torhüter-Trio Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn) und Max Weiß (Burnley FC) erstmals bei der U21 mit dabei.

VfB-Shootingstar Jeltsch mit U21-Debüt - Wanner fehlt Zudem hat der U21-Bundestrainer auch noch Stuttgarts Abwehrjuwel Finn Jeltsch erstmals in den Kreis der DFB-Junioren eingeladen. "Unsere Vorfreude ist sehr groß, weil der Prozess, eine Mannschaft neu zu formen und die Spieler persönlich kennenzulernen, immer sehr spannend ist", wird di Salvo auf der Homepage des DFB zitiert: "Die Mischung aus bereits erfahrenen U 21-Akteuren und neuen Spielern ist gut. Jetzt geht es darum, schnell zu einer Einheit zusammenzuwachsen und erfolgreich in die EM-Qualifikation zu starten. In Albanien werden wir ein Testspiel haben und erste Erkenntnisse bekommen."

Nicht mit dabei im Aufgebot ist das frühere Bayern-Talent Paul Wanner, der kürzlich zur PSV Eindhoven wechselte. Er sei "nach seiner Fußverletzung noch nicht komplett fit", erklärte Di Salvo.

