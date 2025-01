"Er ist ein sehr emotionaler Trainer. Der ein oder andere kennt ihn auch schon sehr impulsiv. Er ist fachlich hervorragend", sagte Ricken. Tullberg habe sich bei seiner Familie verabschiedet. Er werde drei Tage ins Hotel gehen, damit er top-vorbereitet sei, kündigte Ricken an.

Der BVB-Geschäftsführer hatte nach der vierten Niederlage im vierten Spiel in 2025 schließlich keine Zeit zu verlieren. Denn den BVB-Verantwortlichen war nach der Pleite in der Champions League beim FC Bologna nichts anderes übrig geblieben, als sich von Cheftrainer Nuri Sahin zu trennen. Interimsweise übernimmt der aktuelle U19-Trainer Mike Tullberg. Ricken informierte ihn umgehend, damit auch er keine Zeit verliert.

Lars Ricken reagierte noch in der Nacht.

Vorerst übernimmt Mike Tullberg bei Borussia Dortmund nach dem Aus von Nuri Sahin. Bei seiner ersten Pressekonferenz machte der 39-Jährige mehr als deutlich, was er von den BVB-Stars erwartet. Der Däne dulde demnach "keine Ausreden". ran stellt ihn näher vor.

Tullberg will BVB-Stars kämpfen sehen

Auf seiner ersten Pressekonferenz vor dem Dortmunder Spiel gegen Werder Bremen machte Tullberg deutlich, was er von seinen Spielern erwartet. "Ich habe viele Gespräche geführt und wurde gut aufgenommen. Ich habe ein gutes Gefühl, die Jungs haben alle Bock. Was ich verlangen werde, das kann jeder umsetzen - es sind keine Überdinge. Wenn man Fehler macht, dann repariert man die im Vollsprint mit Sabber im Mund und Messer zwischen den Zähnen. Das will ich sehen. Wenn die Fans das sehen, dann haben wir 81.000 gegen elf."

Außerdem machte der Däne eine weitere Ansage zum Thema Mentalität: "Wir brauchen keine Ausreden. Ich brauche Spieler, die bereit sind, zu marschieren. Und wenn sie nicht mehr laufen können, dann sollen sie mir das sagen, dann wechsele ich sie aus. Aber ich kann fünfmal wechseln, deshalb werden wir das hinkriegen, 90 Minuten zu marschieren."

Mit Blick auf die Partie am Samstagnachmittag und den Matchplan erklärte Tullberg zudem: "Ich werde die Spieler aufstellen, die bereit sind. Ich habe gesagt, dass wir ein Team sind (...). Wir werden gegen den Ball einen mutigen Ansatz wählen. Wir werden nicht abwarten. Mit dem Ball interessiert mich weniger, wie viele Pässe wir nach links oder rechts spielen. Wenn die Jungs das Gefühl haben, dass es der vertikale Ball ist und weniger Ballbesitz, dann werden wir das machen."

Wer der 39-Jährige ist und was er vor seinem BVB-Engagement gemacht hat, stellen wir euch hier kurz vor.