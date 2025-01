Nuri Sahin hat seinen Job als Trainer des BVB wohl verlieren. Zwar habe der 36-Jährige immer "Rückendeckung", sagte Lars Ricken bei "Prime Video" kurz nach der 1:2-Niederlage in Bologna, doch ein wirkliches Bekenntnis vermied der sportliche Leiter.

Wie oft musste man diesen oder ähnliche Sätze in den vergangenen Jahren lesen, wenn ein Übungsleiter bei einem Klub entlassen wurde? In Bezug auf Borussia Dortmund kann man aktuell sagen: Die Mannschaft hat den Trainer verloren.

Trotz aller Kritikpunkte muss man in Dortmund aber vor allem die Mannschaft in die Pflicht nehmen. In Bologna ging der BVB mal wieder in Führung. Glücklich per Elfmeter. Torschütze Serhou Guirassy rannte zum Trainer, umarmte diesen innig. Ein Moment, der eigentlich etwas auslösen sollte.

Gerade in den letzten Wochen gelang es dem ehemaligen Profi nicht, dem Team zumindest aus taktischer Sicht einen stabilen Rahmen zu bauen. Stattdessen wechselte der BVB-Coach Woche für Woche die Ausrichtung.

BVB muss Mannschaft in die Pflicht nehmen

Bezeichnend für die Situation. "Die Spieler sind verkopft, sie sind auch nur Menschen", sagte ein enttäuschter Sahin hinterher bei "Prime Video". Er vermied es, seine Spieler zu sehr zu kritisieren, ließ zwischen den Zeilen aber doch durchhören, dass er keine Erklärung mehr dafür hat, warum diese Mannschaft so agiert.

Doch was folgte, sagte mehr über die Spieler auf dem Platz als über den Trainer: ein nahezu blutleerer Auftritt. Kein Aufbäumen, kein Ruck, der durch das Team ging. Dortmund spielte gar noch verunsicherter als zuvor, wartete geradezu darauf, dass Bologna die Partie endlich dreht.

BVB: Trendwende durch Sahin-Entlassung?

Es sind Töne, die oft darauf hindeuten, dass sich eine Zusammenarbeit dem Ende neigt. Wenn die Bindung zwischen Mannschaft und Spieler so langsam verloren geht und sich der Trainer in Phrasen flüchtet, weil er keine Argumente mehr findet.

Gut möglich, dass der BVB es schafft, mit einer Sahin-Entlassung zumindest eine Trendwende für den Moment einzuleiten und neue Energie freizusetzen. Ein kurzfristiges Pflaster für die Krise.

Langfristig aber wird man auch in Dortmund merken, dass es egal ist, wer auf der Bank sitzt, wenn der Kader so zusammengestellt wird wie in den vergangenen Jahren.

Denn die Leblosigkeit dieser Mannschaft trotz Führung war bei allen anderen Themen rund um diesen BVB vielleicht der traurige Tiefpunkt der bisherigen Saison. So groß die Verantwortung eines Trainerteams auch ist: Von einem Team, das eigentlich um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga spielen will, sollte man auch eine Reaktion von innen erwarten können.

Die aber kam nicht. Stattdessen stellten sich die Spieler selbst bloß. Sahin mag nicht der optimale Trainer für Borussia Dortmund gewesen sein. Doch diese Mannschaft hatte er nicht verdient.