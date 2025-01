Nuri Sahin steht bei Borussia Dortmund gehörig unter Druck. Für den Fall einer Entlassung bringt Lothar Matthäus nun Joachim Löw ins Spiel.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält den früheren Bundestrainer Joachim Löw in der momentanen Krise von Bundesligist Borussia Dortmund als Übergangsnachfolger des angezählten Cheftrainers Nuri Sahin für eine "Lösung". Am Rande eines Werbetermins brachte der 63-Jährige in einem "Sky"-Interview Deutschlands Weltmeister-Trainer von 2014 als "Idee für die nächsten vier Monate" bis zum Ende der laufenden Saison ins Gespräch.

Er wisse zwar nicht, was der BVB jetzt vorhabe, aber aus seiner Sicht wäre Löw "vorübergehend eine Lösung - langfristig nicht", meinte Matthäus. Beim BVB könne man in einer solchen Konstellation sagen, sich "vor der Saison vielleicht zu viel von Nuri Sahin erwartet" zu haben und hätte durch Löws Verpflichtung "eine Möglichkeit, um erstmal Ruhe reinzubringen und sich dann langfristig um einen neuen Trainer zu kümmern".