Muss der BVB eine Regel brechen?

BVB: Karim Adeyemi wohl nur unter Bedingungen zu Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund bereit

  • Veröffentlicht: 29.10.2025
  • 11:34 Uhr
  • Kai Esser

Borussia Dortmund will unbedingt mit Angreifer Karim Adeyemi verlängern. Doch dabei muss der BVB wohl zu Kompromissen bereit sein.

Eigentlich gibt es eine goldene Regel bei Borussia Dortmund: Verträge enthalten keine Ausstiegsklauseln. Das hält - außerhalb von Spanien, wo solche Klauseln Pflicht sind - jeder Top-Klub in Europa so.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Erling Haaland, Jude Bellingham und auch Serhou Guirassy hatten, beziehungsweise haben, solche Klauseln in ihren Verträgen.

Und bald auch Karim Adeyemi?

BVB: Adeyemi-Berater bekannt für hohe Ausstiegsklauseln

Wie die "Bild" berichtet, steht der BVB kurz vor einer Verlängerung mit dem Flügelstürmer. Der Kontrakt soll bis 2030 oder 2031 laufen.

Allerdings: Wohl mit Ausstiegsklausel. Das sei die Bedingung von Berater Jorge Mendes, der auch Haaland und Guirassy betreut.

DFB-Pokal: Gregor Kobel über seine Freestyle-Elfer-Taktik

Demnach sei man im Lager der Borussia durchaus bereit, eine Ausnahme der sonst goldenen Regel zu machen.

Bereits Mitte Oktober gab es Berichte, der BVB sei bereit, für Adeyemi "bis an die Schmerzgrenze" des Finanziellen zu gehen.

