BVB: Karim Adeyemi wohl nur unter Bedingungen zu Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund bereit

Borussia Dortmund will unbedingt mit Angreifer Karim Adeyemi verlängern. Doch dabei muss der BVB wohl zu Kompromissen bereit sein.

Eigentlich gibt es eine goldene Regel bei Borussia Dortmund: Verträge enthalten keine Ausstiegsklauseln. Das hält - außerhalb von Spanien, wo solche Klauseln Pflicht sind - jeder Top-Klub in Europa so.

Ausnahmen bestätigen die Regel: Erling Haaland, Jude Bellingham und auch Serhou Guirassy hatten, beziehungsweise haben, solche Klauseln in ihren Verträgen.

Und bald auch Karim Adeyemi?