Mit dem unnötigen Platzverweis bei der 1:3-Pleite in Mainz erwies Dortmund-Kapitän Emre Can Team und Trainer einen Bärendienst - das muss für ihn Konsequenzen haben, auch zum Schutz des Routiniers. Ein Kommentar.

Von Christoph Gailer

Vor einer Woche beim 2:1-Sieg im Topspiel der Bundesliga gegen RB Leipzig war Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can noch ein Garant für den Erfolg.

Sieben Tage später ist der Routinier nach seinem völlig unnötigen Platzverweis bei der 1:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 wieder in seiner ungeliebten Rolle, die er in Dortmund schon so oft ausfüllen mussten - in jener als Buhmann und Sündenbock.

Während er in der Vergangenheit vor allem von außen durch frustrierte Fans heftige Kritik erfuhr, ist die Situation jetzt aber entscheidend anders. Denn nach dem Platzverweis in Mainz in der 27. Minute infolge eines heftigen Foulspiels gegen Jae-Sung Lee gab es nun auch deutliche Worte aus den eigenen Reihen.

"Da darf er nie so hingehen. Das weiß er auch", kritisierte BVB-Coach Nuri Sahin seinen Kapitän bei "Sky". "Die frühe Rote Karte hat uns nicht geholfen. Er weiß selber, dass er da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Er ist sehr angefressen über seine Aktion", erklärte Can-Mitspieler Julian Brandt.