Borussia Dortmund bleibt in der Bundesliga auswärts ein Punktelieferant. Beim 1. FSV Mainz 05 gerät der Champions-League-Teilnehmer früh auf die Verliererstraße.

Die Rote Karte für Kapitän Emre Can war zu viel: Ein schwer gebeuteltes Borussia Dortmund hat in der Bundesliga in Unterzahl einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der BVB verlor mit 1:3 (1:2) beim FSV Mainz 05. Jae-Sung Lee (36.), Jonathan Burkardt (45.+3) und Paul Nebel (54.) sorgten für die vierte Saisonniederlage der seit Wochen von Ausfällen geplagten Dortmunder, die ab der 27. Minute zudem ohne Can auskommen mussten. Der Spielführer war wegen eines groben Foulspiels vom Platz gestellt worden.

Der zwischenzeitliche Ausgleich von Serhou Guirassy (40., Foulelfmeter) war letztlich wertlos; die Westfalen warten somit weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison und drohen den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga zu verlieren.

Die Hausherren hingegen siegten zum ersten Mal in der aktuellen Spielzeit vor eigenem Publikum. In der Tabelle kletterten die Rheinhessen vor der zweiwöchigen Länderspielpause ins gesicherte Mittelfeld.

Insgesamt acht Ausfälle hatte BVB-Trainer Nuri Sahin am Samstag kompensieren müssen, wenngleich er mit Julian Ryerson und Yan Couto auch zwei Rückkehrer begrüßen durfte. Seine Mannschaft nahm Sahin ungeachtet der Ausfallmisere in die Pflicht: "Wir müssen auswärts endlich mal einen Dreier einfahren", mahnte er vor dem Spiel.