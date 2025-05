"Wir bedanken uns bei Jess Thorup für seinen Einsatz in den vergangenen knapp zwei Jahren für den FC Augsburg. Jess hat sich zu jeder Zeit voll und ganz mit dem FCA identifiziert und uns in den letzten beiden Jahren stabilisiert. Die Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen", erklärte der Klub auf seiner Webseite.

Zudem habe sich der FCA "im Zuge der Aufarbeitung der vergangenen Saison" dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Jurendic zu beenden. "Die Ausrichtung unseres Klubs sowie die bisherige und weitere Entwicklung im sportlichen Bereich waren Kernthemen. In den vergangenen beiden Jahren haben wir gemeinsam einiges auf den Weg gebracht", schrieb der Klub. Dennoch sei man "nach Abwägung aller Aspekte zu dem Ergebnis gekommen, uns in der sportlichen Führung neu aufzustellen".

Thorup mit erfolgreicher Arbeit: Kommt nun Wagner?

Der FC Augsburg hat in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit soliden 43 Punkten Rang zwölf belegt. Die Fuggerstädter haben seit der Saison 2014/15 nicht mehr so viele Punkte geholt und lediglich in der Vorsaison mit Platz elf besser abgeschnitten. Zu verdanken war dieser Rang allerdings auch schon Jess Thorup, der den FCA nach einem Fehlstart am achten Spieltag der Saison 2023/24 übernahm.

Als möglicher Nachfolger von Thorup wurde in den vergangenen Wochen Sandro Wagner gehandelt. Der frühere Bundesliga-Stürmer legt nach den kommenden Nations-League-Spielen sein Amt als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB nieder - jetzt wäre der Weg nach Augsburg frei.