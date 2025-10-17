Nico Schlotterbeck soll das Interesse der Bayern auf sich gezogen haben. Die Münchner vermieden es jedoch, direkt vor dem Klassiker das Thema weiter aufzuheizen.

Für Sportvorstand Max Eberl und den FC Bayern München ist eine Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schlotterbeck kein Thema - zumindest vorerst.

Vor dem Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) wollte sich der 52-Jährige nicht zu den Gerüchten um den Abwehrspieler äußern.

"Ich möchte nicht über gegnerische Spieler sprechen. Ich glaube, dass wir sehr gute Innenverteidiger haben mit Jonathan Tah, Minjae Kim, mit Dayot Upamecano", sagte Eberl. Das "große Thema" sei derzeit die Verlängerung mit Upamecano: "Das ist, was bei uns über allem steht."

Und weiter: "Wenn sich dann gewisse Themen anders darstellen sollten, dann wird man auf den Markt gehen und sich den Markt anschauen", fügte Eberl an.

Trainer Vincent Kompany wollte ebenfalls kein klares Statement zu den Spekulationen abgeben.

"Ich sehe Nico Schlotterbeck morgen nur als Gegner. Natürlich kenne ich sein Profil sehr gut. Er ist ein Spieler mit guten progressiven Pässen und harmoniert gut mit Guirassy. Sein Aufbauspiel ist sehr wichtig für den BVB", verdeutlichte er in der PK.