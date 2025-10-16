Anzeige
La Liga

Real Madrid vor historischem Einschnitt: Verkaufen die "Königlichen" Klubanteile? - diese Grenze zieht Perez

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 14:46 Uhr
  • ran.de

Bei Real Madrid gibt es wohl Überlegungen, sich durch den Verkauf von Klubanteilen für Investoren zu öffnen.

Der spanische Topklub Real Madrid könnte künftig neue Wege gehen.

Wie "The Athletic" berichtet, gibt es bei den "Königlichen" rund um Präsident Florentino Perez die Überlegung, erstmals in der Geschichte Anteile des Klubs an Investoren zu verkaufen.

Eine mögliche Entscheidung darüber könnte demnach bei der Generalversammlung der Madrilenen im November getroffen werden.

Das Wichtigste zur La Liga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Mit einer möglichen Öffnung für Investoren wolle Perez sicherstellen, dass Real auch künftig im Vergleich mit Klubs wie Manchester City und Paris St.-Germain konkurrenzfähig bleibe.

Möglicher Anteilsverkauf: Perez zieht klare Grenze

Offen ist dem Bericht nach allerdings noch, wie genau das Modell für einen möglicherweise künftigen Anteilsverkauf aussehen soll.

Perez habe sich jedoch schon darauf festgelegt, wie es im Bericht heißt, dass nicht die gesamten Vereinsanteile in private Hände übergehen sollen.

