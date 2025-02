BVB: Niko Kovac muss den Kopf der Spieler frei bekommen

Aus den Trippelschritten des Fortschritts soll bei Borussia Dortmund zumindest ein leichter Trab werden. Ein Sieg gegen Union Berlin ist dafür Pflicht.

Im großen Buch der Fußball-Psychologie bewegt sich Niko Kovac früh auf das Kapitel "Durchhalteparolen" zu. "Nach Regen kommt wieder Sonne", sagte der immer noch recht neue Trainer von Borussia Dortmund am Freitag, und: "Wir sollten zusehen, dass wir uns durch den Kopf selbst stärken."

In dieser zutiefst verfahrenen Situation, als Antreiber für eine verunsicherte Mannschaft, hat Kovac selbstverständlich keine andere Wahl, als stoisch Zuversicht auszustrahlen. Darüber redet er ganz offen.

Er ist lange genug dabei, um zu wissen: Diese Art von Blockaden lösen nur Siege. Denn der Kopf "kann vieles manipulieren".

Seit Wochen ist schon zu lesen, eine weitere Niederlage könne die Bundesliga-Saison des BVB quasi beenden - vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) ist das so nah an der Wahrheit wie noch nie. "Wir brauchen drei Punkte - nicht nur, um uns heranzupirschen, sondern für uns selbst", sagte Kovac. Was einst ein Pflichtsieg war, ist heute ein schwerer Brocken.