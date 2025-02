Vor BVB vs. Union: Tom Rothe packt über Dortmund-Abgang aus

In der zurückliegenden Saison lief Rothe auf Leihbasis für Holstein Kiel auf und verhalf dem Verein mit seinen Leistungen zum ersten Bundesliga-Aufstieg in der Historie des Vereins.

In einem Interview hat der 20-Jährige nun verraten, dass die Verantwortlichen bei der Borussia seinen Abgang verhindern wollten. "Es war definitiv nicht der Wunsch der Verantwortlichen, dass ich gehe“, sagte er im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten". "Sie haben versucht, mich zu halten. Aber im Endeffekt haben wir eine gute Lösung gefunden."

Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund in der Bundesliga Union Berlin ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ). Für Union -Profi Tom Rothe wird die Partie ein besonderes Spiel, kickte er schließlich bis zum vergangenen Sommer für den BVB – entschied sich dann aber gegen einen Verbleib im Ruhrpott.

"Ich hatte für mich immer im Kopf: Ich bin ein junger Spieler und ich muss spielen. Und am besten nicht ab und zu, sondern konstant. Nur so entwickelt man sich", so der Sportler.

"Hier in Berlin habe ich für mich eine bessere Chance gesehen als in Dortmund, weil dort natürlich auch noch mal andere Spieler mit anderen Qualitäten im Kader stehen", erklärte er seinen Schritt in die Hauptstadt.