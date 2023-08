"Das Spielfeld sieht für ihn manchmal sehr klein aus, weil er mit seinen langen Schritten überall hinkommen kann. Wir sehen das Potenzial in ihm, in torgefährlichen Räumen für uns wichtig zu werden", sagte BVB-Coach Edin Terzic und ergänzte: "Wenn du als Mittelfeldspieler sofort zweimal triffst, dann ist das natürlich besonders schön."

BVB: Felix Nmecha doch ein Startelf-Kandidat?

Auf der USA-Reise spielte Nmecha aufgrund muskulärer Probleme nur eine Nebenrolle. Doch der Neuzugang ist nun fit und drängt in die Startelf. "Felix hat es hervorragend gemacht. Er war an ganz vielen Offensivaktionen beteiligt", lobte Terzic.

Vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz ließ sich der Dortmunder Trainer aber noch nicht in die Karten blicken. Nmecha sei so nah dran wie alle anderen auch. "Es wird harte Entscheidungen geben. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen uns gegenseitig zu Höchstleistungen herausfordern", sagte Terzic.