Mike Tullberg hat Spieler und Bosse bei Borussia Dortmund mit seiner emotionalen Art begeistert. Daher könnte er länger Interimscoach bleiben als gedacht.

Von Philipp Kessler

Danish Dynamite in Dortmund - dank Mike Tullberg.

Der 39-jährige Däne stieg nach dem Aus von Nuri Sahin vom U19- zum Interimscoach der Profis auf. Schon beim 2:2 gegen Werder Bremen begeisterte der zuletzt lahme BVB wieder mit Biss und Leidenschaft. "Mike ist vom ersten Tag an sehr selbstbewusst. Er hat eine top Energie", lobte Keeper Gregor Kobel den neuen Mann danach.

Auch am Mittwoch in der Champions League gegen Schachtar Donezk (21 Uhr im ran-Liveticker) wird Tullberg sein Team wieder energisch an der Seitenlinie anfeuern.

"Wir sind nicht Ajax oder Barcelona. Wir sind der BVB. Es ist kein Zufall, dass wir hier das Sondertrikot Kohle und Stahl hatten", sagte er vor dem letzten Vorrundenspiel.

Es gehe zwar "nicht nur um Mut, Leidenschaft und Herz. Aber für diese Tugenden steht der Verein". Mit einem Sieg gegen die Ukrainer wäre theoretisch sogar noch die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale möglich.