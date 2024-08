Anzeige Die Bundesliga ist wieder in vollem Gange. Natürlich gibt es jede Menge Gerüchte um mögliche Transfers. ran liefert alle wichtigen Informationen im Ticker. Die Bundesligisten basteln an ihren Kadern für die Saison 2024/25. Während der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse aktuell noch ruht, herrscht in den Büros der Verantwortlichen Hochbetrieb. Offiziell öffnete das Transferfenster der Bundesliga am 1. Juli 2024. Der diesjährige "Deadline Day" ist am Montag, den 2. September. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ Update, 29. August, 13:34 Uhr: Nottingham buhlt offenbar um Frankfurt-Knipser Marmoush +++ Werden die Adlerträger kurz vor Ende der Transferperiode einen namhaften Abgang verkraften müssen? Laut "Sky" bemüht sich Nottingham Forest um die Dienste von Omar Marmoush. Die Tricky Trees sollen Frankfurt bereits drei Angebote unterbreitet haben. Das letzte sieht offenbar eine Ablösesumme in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro vor. Für die SGE kommt ein Transfer allerdings wohl frühestens ab einer Offerte jenseits der 30 Millionen Euro infrage. Der Klub will den Angreifer aber wohl ohnehin gerne behalten. Im vergangenen Sommer kam der 25-jährige Ägypter ablösefrei vom VfL Wolfsburg und schlug sofort ein: Alleine in der Bundesliga netzte Marmoush 12-mal ein und damit häufiger als jeder andere SGE-Akteur.

+++ Update, 29. August, 13:20 Uhr: Mainz komplettiert Transfer-Doppelpack +++ Der 1. FSV Mainz 05 hat Hyun-seok Hong unter Vertrag genommen. Für vier Millionen Euro wechselt der 25-jährige Südkoreaner vom KAA Gent zu den Rheinhessen und unterschreibt bis 2028. Er sei ein technisch versierter, kreativer und torgefährlicher offensiver Mittelfeldspieler, der flexibel auf vielen Positionen einsetzbar ist. So begründete Sportvorstand Christian Heidel die Verpflichtung. Bereits am Mittwochabend gab der Bundesligist die Leihe von Wolfsburg-Verteidiger Moritz Jenz bekannt. Laut "Sky"-Informationen konnten sich Mainzer sogar eine Kaufoption sichern. Der gebürtige Berliner wechselte erst letztes Jahr vom FC Lorient in die Autostadt und schaffte auf Anhieb den Sprung in die Startelf der Wölfe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 29. August, 11:29 Uhr: Trotz Jokerrolle - Reyna will beim BVB zu alter Stärke finden +++ Viele Dortmund-Fans dürften ihn bereits abgeschrieben haben: Giovanni Reyna spielte nach einem vielversprechenden Start in Schwarz-Gelb sportlich zuletzt kaum noch eine Rolle. Eine Leistungssteigerung bei Nottingham Forest blieb in der vergangenen Rückrunde ebenfalls aus. Stattdessen kam der US-Amerikaner, wie schon beim BVB unter Ex-Trainer Edin Terzic, meist nur auf Kurzeinsätze. Das könnte sich nun ändern, denn Reyna möchte in Dortmund einen Neuanfang wagen und an die Saison 2020/21 mit 11 Scorerpunkten bei 32 Ligaeinsätzen anknüpfen. Coach Nuri Sahin dürfte ihm dabei keine Steine in den Weg legen. Die Klubbosse scheinen sich ebenfalls wieder Hoffnungen zu machen. "So kann Gio diese Saison noch sehr wichtig für uns werden", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl im Gespräch mit der "BILD" und schwärmte dabei von Reynas Saisonvorbereitung. Es gebe keinen anderen Gedanken als den an einen Verbleib in Dortmund. Der 21-jährige Offensiv-Akteur ist noch bis 2026 an die Borussen gebunden. Im Kampf um Spielminuten wird er sich unter anderem mit Vizekapitän Julian Brandt duellieren müssen. Die Einwechslung beim Stand von 1:0 im ersten Bundesligaspiel gegen Frankfurt deutet jedoch an, dass Reyna nicht chancenlos ist.

+++ Update, 28. August, 15:01 Uhr: Jadon Sancho wohl beim BVB angeboten +++ Kommt es zu einem Sensations-Comeback bei Jadon Sancho? Laut "Bild" soll der Engländer über einen Mittelsmann bei Borussia Dortmund angeboten worden sein, wo er zuletzt in der vergangenen Saison auf Leihbasis verweilte. Da er nach seiner Rückkehr zu Stammklub Manchester United unter Coach Erik ten Hag nur eine untergeordnete Rolle spielt, könnte er kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode wohl erneut abgegeben werden. Im Bericht heißt es, dass auf dem Markt vermutet wird, dass beim BVB in der Offensive in Kürze ein Platz frei werden dürfte, da Youssoufa Moukoko vor einer Leihe nach Frankreich zu OGC Nizza steht. Allerdings gibt es wohl einen großen Haken an der Sache - Sanchos Mega-Gehalt in England. Das müsste der BVB wohl übernehmen und 20 Millionen Euro pro Saison könne Dortmund demnach nicht stemmen. Daher sei auch nicht unbedingt davon auszugehen, dass Dortmund ernsthaft plant, Sancho kurzfristig zu verpflichten. Zuletzt wurde auch über angebliches Interesse vom FC Chelsea und Juventus Turin an Sancho berichtet, in den Gesprächen soll es aber wohl bislang keine beträchtlichen Fortschritte oder gar einen Durchbruch geben.

Anzeige +++ Update, 27. August, 19:36 Uhr: Leverkusen leiht offenbar Mukiele aus +++ In Leverkusen überschlagen sich die Ereignisse. Kaum befindet sich der Verkauf von Odilon Kossounou an Atalanta Bergamo offenbar auf der Zielgeraden, soll mit Nordi Mukiele bereits der Nachfolger feststehen. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano verpflichtet die Werkself das ehemalige Leipzig-Juwel auf Leihbasis. Die Vereinbarung enthält dem Bericht zufolge keine Kaufoption. Außerdem übernimmt der amtierende Deutsche Meister das volle PSG-Gehalt des Abwehr-Akteurs. Der obligatorische Medizincheck soll bereits terminiert worden sein. Bei "Sky" ist von Mittwoch die Rede. Mukiele verließ die "Roten Bullen" vor zwei Jahren in Richtung der französischen Hauptstadt. Damals überwies der Scheich-Klub zwölf Millionen Euro nach Sachsen. In seiner Premierensaison spielte sich der Ex-Montpellier-Profi schnell in die Startelf, wurde in der Rückrunde allerdings von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst. Die vergangene Spielzeit verbrachte Mukiele, der sowohl innen als auch auf der rechten Seite agieren kann, größtenteils auf der Ersatzbank. Nun soll er in der BayArena mit Edmond Tabsoba, Jonathan Tah und Co. um Einsätze konkurrieren. Für Kossounou streicht Bayer hingegen offenbar eine Leihgebühr in Höhe von 5,5 Millionen Euro ein. Im kommenden Sommer werden die Italiener den Afrika-Cup-Sieger laut Romano zudem für 25 Millionen Euro fest verpflichten können.

+++ Update, 27. August, 07:09 Uhr: Kossounou auf dem Sprung in die Serie A +++ In der vergangenen Spielzeit war Odilon Kossounou noch einer der Leistungsträger in Xabi Alonsos Beton-Abwehrkette, jetzt soll der Ivorer Leverkusen wohl trotzdem verlassen. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, hat Atalanta Bergamo ein erstes Angebot für den Innenverteidiger abgegeben - Kossounou soll dem Wechsel nach Italien offen gegenüberstehen. Den Informationen Romanos zufolge bietet Atalanta der Werkself fünf Millionen Euro als Leihgebühr für den 23-Jährigen an - plus einer Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen in eine Kaufpflicht umgewandelt werden soll. Kossounou ist noch bis 2026 vertraglich an Leverkusen gebunden.

+++ Update, 26. August, 16:55 Uhr: FC Barcelona buhlt um Tah +++ Der FC Barcelona ist an Nationalspieler Jonathan Tah interessiert. Laut "Sky" prüfen die Katalanen einen Deal bis zum Deadline Day. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben - das bestätigt auch die spanisch "Sport". Auch der FC Bayern, der seit Monaten mit dem Leverkusener Innenverteidiger in Verbindung gebracht wird, ist wohl noch nicht ganz aus dem Rennen. Fest steht demnach bislang nur, dass Tah seinen bis 2025 bei Bayer Leverkusen nicht verlängern will.

+++ Update, 26. August, 07:10 Uhr: Findet BVB doch noch einen Moukoko-Abnehmer? +++ Wieder dreht es sich beim BVB um Youssoufa Moukoko, für den man verzweifelt einen Abnehmer sucht. Wie französische Medien berichten, könnte jetzt aber alles ganz schnell gehen. Denn der OGC Nizza soll an einem Transfer des Dortmunder Talents interessiert sein, konkret berichten die"L'Equipe" und weitere von einer Leihe mit Kaufoption für den 19-Jährigen. Die Gespräche zwischen den Klubs sollen bereits laufen, auch Moukoko selbst soll einem Wechsel zum französischen Europa-League-Teilnehmer von der Cote d'Azur zugestimmt haben. Eine Entscheidung wird laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bald erwartet. Zuletzt waren diverse Teams aus den europäischen Top-5-Ligen an einer Verpflichtung des zweimaligen Nationalspielers interessiert, unter anderem Betis Sevilla und Olympique Marseille bemühten sich um Moukoko. In Dortmund hat der Linksfuß noch einen Vertrag bis 2026.

+++ Update, 22. August, 06:23 Uhr: Nächster Moukoko-Interessent weg +++ Die Transfer-Saga um Youssoufa Moukoko nimmt kein Ende. Wie die "Bild" berichtet, ist Real Betis Sevilla nicht mehr am WM-Teilnehmer von 2022 interessiert. Die Andalusier waren nicht bereit, die Forderung des BVB erfüllen. Borussia Dortmund wolle demnach mindestens eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht über 15 Millionen Euro aushandeln. Von der ursprünglichen Forderung nach einem direkten Transfer in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro sei der BVB bereits abgewichen, allerdings solle Moukoko auch nicht "verramscht" werden. Beim Pokalspiel gegen Phönix Lübeck (4:1) stand Moukoko nicht im Kader.

+++ Update, 21. August, 09:37 Uhr: Wechselt Reese doch in die Bundesliga? +++ Eigentlich hatte Fabian Reese seinen Vertrag bei Hertha BSC vor kurzem langfristig bis 2028 verlängert. Der begehrte Außenstürmer setzte damit ein Zeichen. Dennoch ändert das nichts an den Gerüchten um den Herthaner. Laut "Bild" beschäftigt sich der Sport-Club Freiburg mit Reese, sollte Roland Sallai den Verein verlassen. Dann hätten die Breisgauer sowohl Bedarf als auch die finanziellen Mittel. Aktuell ist Reese verletzt, mit einer Rückkehr wird frühestens im Oktober gerechnet.

+++ Update, 18. August, 19:47 Uhr: Atalanta-Stürmer zum VfB Stuttgart? +++ Der VfB Stuttgart will trotz des Transfers von Deniz Undav einen zweiten Stürmer verpflichten - laut Fabrizio Romano scheinen die Schwaben ihn gefunden zu haben. Mit El Bilal Toure soll sich ein Europa-League-Sieger von Atalanta Bergamo dem Vizemeister anschließen - der sei wohl bereit, 18 Millionen Euro für den malischen Nationalspieler auszugeben. In Stuttgart soll er einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten. Es wäre trotz des stolzen Preises ein gutes Geschäft für die Schwaben, im vergangenen Sommer zahlte Atalanta noch 29 Millionen Euro für Toure. Beim Leverkusen-Bezwinger der Europa League konnte sich der 22-Jährige auch aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung nicht festspielen. Finale Schritte seien noch zu klären, aber es soll bereits ein mündliche Zusage geben.

