BVB und Nuri Sahin in Not: Borussia Dortmund von furiosen Kielern überrumpelt

Nuri Sahin in Not: Borussia Dortmund rutscht mit einem katastrophalen Auftritt bei Kellerkind Holstein Kiel zum Jahresbeginn in die Krise.

Der BVB ließ sich beim 2:4 (0:3) an der Förde vom furchtlosen Bundesliga-Aufsteiger den Schneid abkaufen - sein Schlussspurt genügte nicht zum Unentschieden. In dieser Form droht Dortmund, die Champions-League-Plätze früh aus den Augen zu verlieren. Die Zweifel am sportlichen Kurs von Coach Sahin nehmen deutlich zu.

Shuto Machino brachte den Außenseiter per fulminantem Rechtsschuss nach einem kapitalen Ballverlust von Julian Brandt in Führung (27.). Der Jubel war kaum abgeklungen, da legte Phil Harres gegen die erstaunlich unsortierte BVB-Abwehr per Kopf nach (32.). Und es kam noch schlimmer für die Westfalen: Alexander Bernhardsson erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff auch noch den dritten Treffer für den entschlossenen Tabellenvorletzten (45.+4).

Der BVB kämpfte sich im zweiten Durchgang nochmals heran, kam aber nur zu Treffern von Giovanni Reyna (71.) und Jamie Gittens (77.). Kiels Lewis Holtby (86.) sah kurz nach seiner Einwechslung die Rote Karte. Fiete Arp (90.+8) sorgte für den Schlusspunkt.

Holstein schöpft durch den enormen Coup große Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Beim BVB, der kurz vor dem Anpfiff den Abgang von Donyell Malen zu Aston Villa für kolportierte 25 Millionen Euro verkündete, schrillen dagegen die Alarmglocken, selbst das Minimalziel Platz vier ist in echter Gefahr. Und mit Aufgaben in Frankfurt am Freitag und Bologna am Dienstag wird es nicht leichter.