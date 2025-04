Der BVB bangt um die Teilnahme am europäischen Geschäft - Es bahnt sich ein Umbruch im Sommer an. Doch wer sitzt sicher im Sattel? Wer muss zittern?

Mega-Umbruch: Kein Halt vor großen Namen

So sollen Giovanni Reyna (22), Youssoufa Moukoko (20) und Sebastien Haller (30) stark gefährdet sein. Das Trio hat in Dortmund nur noch bis 2026 Vertrag, eine ernsthafte Rolle spielen sie in der Zukunftsplanung der Schwarz-Gelben nicht. Auch Marcel Sabitzer (31) und Julian Brandt (28) scheinen durchaus zum Verkauf zu stehen. Ersterer soll vor allem mit seiner Art auf Kritik stoßen, Brandt gilt in dieser Saison als Gesicht des BVB-Absturzes.

Neben dem Quintett ordnet das Blatt auch Niklas Süle (29), Yan Couto (22) und Salih Özcan (27) in die Kategorie der "stark gefährdeten" Spieler ein. Auch dabei: Zwei Funktionäre der Borussia - Matthias Sammer und Sebastian Kehl droht demnach auch ein Abschied vom BVB.