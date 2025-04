Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League kassiert Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona eine deftige Packung. Die Signale, die der BVB sendet, sind alarmierend. Ein Kommentar.

Von Mike Stiefelhagen

Spätestens seit der Corona-Zeit und dem beliebten Spiel "Among Us" ist uns klar: Jede gute Runde hat einen sogenannten "Impostor". Einen heimlichen Betrüger.

Nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ist ein Notfallmeeting notwendig, denn es ist offensichtlich, Borussia Dortmund ist der Impostor.

In Barcelona kassiert das Team von Trainer Niko Kovac eine hochverdiente 0:4-Niederlage. Zweifelsohne kann ein solches Spiel verloren werden. Doch die Art und Weise ist erschreckend. So eine Leistung hat in diesem fortgeschrittenen Status des Wettbewerbs nichts verloren.

Und die Gründe sind klar. Die Aussagen danach nicht mehr als ein Déjà-Vu für jeden BVB-Fan: "Heute hat es zu wenig geknallt bei uns", sagte Emre Can nach der Pleite bei "DAZN".

Dabei ist das negative Feuerwerk in dieser Saison so ausgeprägt, es ist (fast) das ganze Jahr Silvester in Dortmund.