BVB: Watzke stellt Bedingung für Hummels-Comeback: "Dann ist Mats die erste Alternative"

Nicht wenige treue BVB-Anhänger träumen davon, dass Mats Hummels im Rahmen der Klub-WM nochmal das Trikot von Borussia Dortmund überzieht. Für eine mögliche Teilnahme gibt es allerdings eine Bedingung.

Hans-Joachim Watzke hat die Gespräche über eine mögliche Rückholaktion von Mats Hummels zu Borussia Dortmund für die Klub-WM bestätigt. Der Geschäftsführer stellte für einen Einsatz des Weltmeisters von 2014 im Sommer im BVB-Trikot jedoch eine Bedingung.

"Wenn sich noch einer verletzt aus der Defensive und nicht an der Klub-WM teilnehmen kann, dann ist der Mats die erste Alternative", sagte Watzke im "ZDF-Sportstudio".

Den BVB plagen in der Defensive große Sorgen. Abwehrchef Nico Schlotterbeck wird den Dortmundern aufgrund einer schweren Knieverletzung rund ein halbes Jahr lang fehlen.

Hummels (36), der bis zum Saisonende in Italien für die AS Rom aufläuft und insgesamt 13 Jahre für den BVB gespielt hat, wäre körperlich in der Lage, bei dem Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) auf hohem Niveau mitzuwirken.