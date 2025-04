Dass der BVB Hummels nach seinem Karriereende einbinden will, ist deshalb absolut folgerichtig. Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge soll sich Hummels dabei aussuchen dürfen, in welcher Rolle.

Mats Hummels ist eines der Gesichter der deutschen Fußballer-Generation, die sich durch den WM-Sieg 2014 zu einer goldenen krönte. Der mittlerweile 36 Jahre alte Innenverteidiger verkörperte in seinen besten Zeiten auf dem Platz Weltklasse, dazu präsentierte er sich stets meinungsstark und charismatisch.

Mats Hummels wäre eine Menge Aufmerksamkeit gewiss

Sollte der BVB tatsächlich planen, der Vereinslegende quasi einen Blanko-Vertrag vorzulegen, wo Hummels nur noch die gewünschte Funktion eintragen muss, ist allerdings Vorsicht geboten. Es gibt schließlich unzählige Beispiele dafür, dass ein herausragender Fußballer nicht unbedingt auch ein herausragender Trainer, Manager, Sportvorstand, Lizenzspielleiter oder was auch immer werden muss.

Hummels selbst soll dazu tendieren, nach einer Pause eine Trainerkarriere einschlagen zu wollen. Egal ob im Jugendbereich, bei der zweiten Mannschaft oder als Assistent des Cheftrainers, dem Weltmeister wäre eine Menge Aufmerksamkeit gewiss. Auch bei einem Posten im Management würde jede Aktion von der Öffentlichkeit genau beobachtet werden. Die Erwartungen wären enorm, genauso wie die Fallhöhe.

Dazu kommt, dass Hummels bekannt dafür ist, Missstände klar anzusprechen. Sein Abschied in Dortmund verlief nicht geräuschlos, er kritisierte Ex-Trainer Edin Terzic zuvor öffentlich. Auch zu seiner Nicht-Nominierung für die Europameisterschaft durch Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte er sich klar. Auch in Zukunft dürfte er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg halten, was bei der Integration des Verteidigers bedacht werden sollte.