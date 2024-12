Die Tops und Flops der Bundesliga-Hinrunde 2024/25

Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

In der Rückrunde der vergangenen Saison fing es an – und es hält bis heute an. Der Ägypter spielte eine herausragende Hinrunde, hat großen Anteil am Erfolg der Eintracht. Wie gut er wirklich ist, verrät ein Blick in die Statistiken. Mit 30 Scorerpunkten in 23 Pflichtspielen ist er der beste Scorer in Europa (in den 5 Top-Ligen). Chapeau!