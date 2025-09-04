Dreesen stärkt Eberl: "Wir sind ein Team"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von Max Eberl zurückgewiesen und dem Sportvorstand den Rücken gestärkt. "Wir alle gemeinsam beim FC Bayern, das ist nicht Max Eberl allein, wir stehen für diese Mannschaft. Wir stehen für dieses Transferfenster", sagte Dreesen bei Sky: "Wir haben gemeinsam diese Verantwortung und insofern ist es ungerecht und auch nicht richtig, einem allein Gutes oder Schlechtes zuzuschreiben. Sondern wir sind ein Team und das werden wir auch diese Saison beweisen. Wir sind absolut zufrieden und ich wüsste nicht, warum wir was ändern sollten."

Am Dienstag hatten Münchner Merkur/tz geschrieben, Eberl könnte womöglich "nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen". Die Bild wiederum dementierte dies, ebenso nun Dreesen.

Die Vereinsführung sei zufrieden mit dem Kader der Bayern, wenngleich Dreesen zugab, dass die Bayern im Vergleich zu vergangenen Saisons "nicht so breit aufgestellt" seien. Der Vorstandschef betonte, dass das "Transfer-Geschäft sicherlich komplizierter geworden" sei. "Wir erleben Summen, die wir uns auch vor noch kurzer Zeit nicht hätten vorstellen können. Allen voran die Engländer, die dieses Jahr Dinge gemacht haben, die man erstmal verstehen muss", sagte Dreesen.