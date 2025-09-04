Anzeige
Nicht im CL-Kader

Tottenham Hotspur: Mathys Tel kassiert nach Bayern-Wechsel bitteren Tiefschlag

  • Veröffentlicht: 04.09.2025
  • 07:42 Uhr
  • ran.de

Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel muss nach seinem Wechsel zu den Spurs einen bitteren Tiefschlag hinnehmen.

So dürfte sich Mathys Tel die neue Saison nicht vorgestellt haben. In der vergangenen Rückrunde war der Stürmer vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen, im Sommer verpflichtete der Premier-League-Klub den 20-Jährigen schließlich vollumfänglich für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro.

Nun muss der Angreifer allerdings einen Tiefschlag hinnehmen. So wurde er von den Spurs nicht für die Champions League nominiert. Tel ist nicht Teil des 25-Mann-Kaders, der für die in Kürze startende Spielzeit in der Königsklasse spielberechtigt ist.

Neben dem Ex-Münchner wurden auch Spieler wie Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski und James Maddison nicht berücksichtigt.

Anzeige
Anzeige

Tel nicht im Champions-League-Kader

Für Tel, der in Tottenham eigentlich neu durchstarten wollte, ein herber Rückschlag. Zumal seine Entwicklung jüngst ohnehin ins Stocken geriet. In der aktuell laufenden Spielzeit kommt er auf lediglich 30 Einsatzminuten in Form von drei Einwechslungen, gegen Manchester City saß er 90 Minuten nur auf der Bank.

Seit Januar kam Tel für Tottenham 23 Mal zum Einsatz und brachte es in 1.287 Minuten auf magere drei Tore und zwei Assists.

Einfach hat es Tel im Kader von Cheftrainer Thomas Frank übrigens generell nicht, wurde dieser doch auf 29 Spieler vergrößert und die Konkurrenz untereinander damit signifikant erhöht.

Übrigens: Joao Palhinha, der via Leihe vom FC Bayern kam, wurde für die Champions League nominiert. Er brachte es in der neuen Saison in vier Spielen schon auf 226 Minuten und ein Tor.

Anzeige
Mehr Fußball-News
Di Salvo
News

U21: Albanien vs. Deutschland live im Free-TV, im Livestream und Ticker

  • 04.09.2025
  • 08:00 Uhr
23.03.2025, Deutschland vs. Italien, Nations League, Viertelfinale-Rückspiel Jubel nach dem Tor zum 2:0 durch Jamal Musiala (Deutschland, 10) hier Joshua Kimmich (Deutschland, 6) und Antonio Rüdige...
News

WM-Qualifikation: Wer zeigt Slowakei vs. Deutschland heute live im Free-TV, im Stream und im Ticker?

  • 04.09.2025
  • 07:59 Uhr
Das FIFA-Museum in Zürich
News

Thema Innovation: Neue FIFA-Ausstellung öffnet im Oktober

  • 04.09.2025
  • 05:57 Uhr
Klarer Titelfavorit: Die Fußballerinnen des FC Bayern
News

Trainer-Umfrage: Bayern-Frauen sind klarer Titelfavorit

  • 04.09.2025
  • 05:42 Uhr
Friedrich Merz kriegt Gegenwind aus der Fanszene
News

Fans mit Kritik an Aussagen des Bundeskanzlers: "Fassungslos"

  • 04.09.2025
  • 05:26 Uhr
imago images 1065835808
News

Rücktritt? Bayern-Boss Dreesen stellt sich vor Eberl

  • 04.09.2025
  • 05:26 Uhr
Im Regen: Kimmich bei seinem Debüt 2016
News

Böse Erinnerungen: Kimmich und die Slowakei

  • 04.09.2025
  • 05:11 Uhr
Germany Training And Press Conference
News

Nagelsmanns Neustart: Wie heftig wird der Umbau wirklich?

  • 03.09.2025
  • 23:29 Uhr
WOLTEMADE Nick Team Deutschland UEFA Nations League Finals Spiel um den 3.Platz Deutschland - Frankreich 0 : 2 am 08.06.2025 in Stuttgart *** WOLTEMADE Nick Team Germany UEFA Nations League Finals ...
News

Slowakei-Legende über Woltemade-Deal: "Kranke Summe"

  • 03.09.2025
  • 21:25 Uhr
Große Ehre für Horst Hrubesch
News

Horst Hrubesch mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

  • 03.09.2025
  • 20:12 Uhr