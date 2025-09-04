Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel muss nach seinem Wechsel zu den Spurs einen bitteren Tiefschlag hinnehmen.

So dürfte sich Mathys Tel die neue Saison nicht vorgestellt haben. In der vergangenen Rückrunde war der Stürmer vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen, im Sommer verpflichtete der Premier-League-Klub den 20-Jährigen schließlich vollumfänglich für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro.

Nun muss der Angreifer allerdings einen Tiefschlag hinnehmen. So wurde er von den Spurs nicht für die Champions League nominiert. Tel ist nicht Teil des 25-Mann-Kaders, der für die in Kürze startende Spielzeit in der Königsklasse spielberechtigt ist.

Neben dem Ex-Münchner wurden auch Spieler wie Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski und James Maddison nicht berücksichtigt.