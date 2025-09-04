Nicht im CL-Kader
Tottenham Hotspur: Mathys Tel kassiert nach Bayern-Wechsel bitteren Tiefschlag
- Veröffentlicht: 04.09.2025
- 07:42 Uhr
- ran.de
Ex-Bayern-Stürmer Mathys Tel muss nach seinem Wechsel zu den Spurs einen bitteren Tiefschlag hinnehmen.
So dürfte sich Mathys Tel die neue Saison nicht vorgestellt haben. In der vergangenen Rückrunde war der Stürmer vom FC Bayern an Tottenham Hotspur ausgeliehen, im Sommer verpflichtete der Premier-League-Klub den 20-Jährigen schließlich vollumfänglich für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro.
Nun muss der Angreifer allerdings einen Tiefschlag hinnehmen. So wurde er von den Spurs nicht für die Champions League nominiert. Tel ist nicht Teil des 25-Mann-Kaders, der für die in Kürze startende Spielzeit in der Königsklasse spielberechtigt ist.
- Isak noch vor Wirtz: Teuerste Transfers der Premier League
- Liverpool-Transfer wegen Glasner-Ultimatum geplatzt?
Neben dem Ex-Münchner wurden auch Spieler wie Radu Dragusin, Kota Takai, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski und James Maddison nicht berücksichtigt.
Tel nicht im Champions-League-Kader
Für Tel, der in Tottenham eigentlich neu durchstarten wollte, ein herber Rückschlag. Zumal seine Entwicklung jüngst ohnehin ins Stocken geriet. In der aktuell laufenden Spielzeit kommt er auf lediglich 30 Einsatzminuten in Form von drei Einwechslungen, gegen Manchester City saß er 90 Minuten nur auf der Bank.
Seit Januar kam Tel für Tottenham 23 Mal zum Einsatz und brachte es in 1.287 Minuten auf magere drei Tore und zwei Assists.
Einfach hat es Tel im Kader von Cheftrainer Thomas Frank übrigens generell nicht, wurde dieser doch auf 29 Spieler vergrößert und die Konkurrenz untereinander damit signifikant erhöht.
Übrigens: Joao Palhinha, der via Leihe vom FC Bayern kam, wurde für die Champions League nominiert. Er brachte es in der neuen Saison in vier Spielen schon auf 226 Minuten und ein Tor.