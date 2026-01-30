- Anzeige -
Fußball

2. Bundesliga: Hannover siegt in Magdeburg und bleibt an den Aufstiegsplätzen dran - Nürnberg und Münster teilen sich die Punkte

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 20:55 Uhr
  • SID

Christian Titz kehrte erstmals nach Magdeburg zurück und konnte mit seinen Hannoveranern einen Sieg feiern. Nürnberg spielt währenddessen vor den eigenen Fans nur unentschieden gegen Münster.

Hannover 96 hat den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt - und seinem Trainer einen besonderen Sieg beschert. Beim 1. FC Magdeburg setzten sich die Niedersachsen mit 2:1 (1:0) durch, Christian Titz durfte an alter Wirkungsstätte seinen 50. Sieg im Bundesliga-Unterhaus bejubeln.

Nachdem schon nach knapp 90 Sekunden die Partie aufgrund dichten Pyro-Nebels für mehrere Minuten unterbrochen worden war, traf der auffällige Daisuke Yokota (38.) zur verdienten Führung für 96. In der zweiten Halbzeit glich Baris Atik (53.) für Magdeburg aus, ehe Enzo Leopold (56.) das Titz-Team nur drei Minuten später wieder in Front brachte. Der Japaner Yokota verpasste zudem in der ersten Hälfte zwei weitere Chancen: einmal ging der Ball knapp am Tor vorbei (21.), einmal traf er die Latte (45.+3).

Hannover steht mit nun 35 Punkten weiterhin auf dem fünften Rang, Magdeburg auf dem 15. Platz. Der FCM (20 Punkte) kann aber am Wochenende noch von Fortuna Düsseldorf (20) und Dynamo Dresden (19) überholt werden.

Nürnberg nur Unentschieden gegen Münster

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat trotz Führung den dritten Heimsieg in Folge verpasst. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose musste sich gegen Kellerkind Preußen Münster mit einem 1:1 (0:0) begnügen, ist damit aber seit sieben Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen.

Im Max-Morlock-Stadion ging der FCN am Freitagabend durch Mohamed Ali Zoma (56.) in Führung. Jorrit Hendrix (63.) gelang aber der schnelle Ausgleich für die Gäste, die am Ende dem Sieg sogar näher waren. Münster wartet damit schon seit sechs Begegnungen auf einen Sieg.

Die erste Halbzeit gehörte klar der Klose-Elf: Der Club erspielte sich beste Chancen, nutzte aber keine. Als der 22 Jahre alte Zoma nach der Pause aus 16 Metern ins linke Eck traf, schien der Bann gebrochen. Doch der FCN stellte nun alle Bemühungen ein. Hendrix gelang der schnelle Ausgleich, in der Schlussphase war sogar der dritte Auswärtssieg drin.

8 D 50 D 454 E 167 D 97760 Cde 8733093 Cb 5996796936 Ipad
