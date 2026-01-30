Christian Titz kehrte erstmals nach Magdeburg zurück und konnte mit seinen Hannoveranern einen Sieg feiern. Nürnberg spielt währenddessen vor den eigenen Fans nur unentschieden gegen Münster.

Hannover 96 hat den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt - und seinem Trainer einen besonderen Sieg beschert. Beim 1. FC Magdeburg setzten sich die Niedersachsen mit 2:1 (1:0) durch, Christian Titz durfte an alter Wirkungsstätte seinen 50. Sieg im Bundesliga-Unterhaus bejubeln.

Nachdem schon nach knapp 90 Sekunden die Partie aufgrund dichten Pyro-Nebels für mehrere Minuten unterbrochen worden war, traf der auffällige Daisuke Yokota (38.) zur verdienten Führung für 96. In der zweiten Halbzeit glich Baris Atik (53.) für Magdeburg aus, ehe Enzo Leopold (56.) das Titz-Team nur drei Minuten später wieder in Front brachte. Der Japaner Yokota verpasste zudem in der ersten Hälfte zwei weitere Chancen: einmal ging der Ball knapp am Tor vorbei (21.), einmal traf er die Latte (45.+3).

Hannover steht mit nun 35 Punkten weiterhin auf dem fünften Rang, Magdeburg auf dem 15. Platz. Der FCM (20 Punkte) kann aber am Wochenende noch von Fortuna Düsseldorf (20) und Dynamo Dresden (19) überholt werden.