Eintracht Frankfurt: Legende Bernd Hölzenbein im Alter von 78 Jahren gestorben

Anzeige

Eintracht Frankfurt trauert um Bernd Hölzenbein. Der Weltmeister von 1974 verstarb im Alter von 78 Jahren.

Bernd Hölzenbein ist verstorben. Der Weltmeister von 1974 ist nach langer Krankheit dieser erlegen.

Bekannt wurde Hölzenbein, weil er im Finale 1974 per Schwalbe gegen die Niederlande den Elfmeter zum ersten Treffer herausholte. Fortan hatte er den Ruf des Schlitzohrs in der Nationalmannschaft. In 40 Länderspielen erzielte er fünf Tore.

Der Ehrenspielführer von Eintracht Frankfurt, für die er 524 Spiele absolvierte, lief 420 Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei 160 Tore.

Bis 2017 arbeitete er als Scout für die SGE.