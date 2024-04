Bernd Hölzenbein: Der Mann, ohne den Deutschland nicht Weltmeister geworden wäre

Anzeige

Bernd Hölzenbein, am Dienstag mit 78 Jahren verstorbene Eintracht-Legende, war in den 70er Jahren einer der besten Fußballer der Welt. Ein Nachruf auf den Mann, der maßgeblichen Anteil am deutschen WM-Triumph 1974 hatte.

Von Martin Volkmar

Das Problem mit fast allen großen Fußballern, die in hohem Alter versterben, ist, dass die Fans von heute diese nie selbst haben spielen sehen.

Das galt für Franz Beckenbauer, Gerd Müller und auch Andi Brehme – und das gilt mit Abstrichen auch für Bernd Hölzenbein, der am Dienstag nach langer Krankheit verstorben ist.

Der Flügelstürmer war zu seiner großen Zeit in den 70er Jahren Weltklasse und ohne ihn wäre Deutschland 1974 nicht Weltmeister geworden.

Hölzenbein stand nach der 0:1-Niederlage in der Vorrunde gegen die DDR in jedem Spiel in der Startelf und hatte maßgeblichen Anteil am Finaleinzug im eigenen Land.