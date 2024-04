Spanien

In Spaniens La Liga hält Real Madrid Kurs auf den Titel. Jude Bellingham (l.), Vinicius Jr. (M.) und Co. verteidigen auch am 31. Spieltag den Acht-Punkte-Vorsprung vor dem FC Barcelona. Langsam sieht es also so aus, als könnten die Katalanen die Titelverteidigung abschreiben. © 2024 imago