Seit Anfang Januar dürfen die Bundesliga -Vereine wieder Transfers tätigen. Das heißt, auf dem Transfermarkt wird es jetzt wieder hektischer zugehen.

Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Bis Anfang Februar haben die Klubs nun Zeit, ihren Kader zu verstärken. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte.

+++ 15. Januar, 19:40 Uhr: Frankfurt erneut auf Stürmersuche? Drei Optionen gehandelt +++

Eigentlich hat die Eintracht mit der Verpflichtung von Younes Ebnoutalib und der Leihe von Arnaud Kalimuendo seine Hausaufgaben auf dem Transfermarkt gemacht.

Ärgerlich nur, dass sich Ebnoutalib bei der Niederlage in Stuttgart (2:3) eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen hat und vier bis sechs Wochen ausfallen soll.

Laut Informationen der "Bild" ziehen die SGE-Verantwortlichen deshalb in Erwägung, einen weiteren Stürmer zu holen. In den kommenden Tagen möchten sich Sportvorstand Markus Krösche und Co. zusammensetzen und eine Entscheidung treffen.

Auf der Liste stehen dem Bericht zufolge George Ilenikhena (AS Monaco), Sidiki Cherif (SCO Angers) und William Osula (Newcastle United). Alle drei Spieler wurden bereits in den letzten Wochen und Monaten mit den Frankfurtern in Verbindung gebracht. Im Sommer soll ein Deal mit Osula nur ganz knapp gescheitert sein.

Langfristig könnte ein weiterer Stürmer-Transfer das Problem mit sich bringen, dass die SGE dann zu viele Angreifer im Kader hätte. Die eigentliche Nummer eins, Jonathan Burkardt, wird schließlich genauso wie Ebnoutalib im Laufe der Rückrunde zurückkehren.

Kalimuendo ist zwar nur geliehen, jedoch verfügt die SGE über eine Kaufoption, die laut "Bild" einen möglichen Folgevertrag bis 2031 umschließt. Burkardt, Ebnoutalib und Kalimuendo sind allesamt Angreifer mit klaren Stammplatz-Ambitionen und einer langjährigen Perspektive.

Lediglich der aktuell ebenfalls verletzte Michy Batshuayi dürfte trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags keine große Rolle mehr spielen.

In Anbetracht der Konstellation im Angriff würde wohl eine Leihe am meisten Sinn ergeben. Osula (22), Cherif (19) und Ilenikhena (19) sind jedoch allesamt jung und wären Langzeit-Invests.