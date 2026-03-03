Der FC Barcelona steht im Rückspiel in der Copa del Rey vor einer Herkulesaufgabe. Das Team von Hansi Flick muss gegen Atletico Madrid einen 0:4-Rückstand aufholen. ran erklärt, wie ihr das Spiel heute im TV und Stream verfolgen könnt.

Update, 3.3., 22:08 Uhr: Barca führt zur Halbzeit 2:0

Der FC Barcelona macht in der ersten Halbzeit zwei Treffer gut! Von Beginn an waren die Katalanen sehr engagiert und angriffslustig, sodass Atletico die erste halbe Stunde fast ausschließlich Defensivarbeit verrichtete. Lamine Yamal bereitete die Führung durch Marc Bernal mustergültig vor (29.), nur Augenblicke zuvor hatte Griezmann eine gute Torchance liegengelassen (27.).

Es folgte ein Kopfball von Raphinha, der knapp vorbeiflog (34.) und danach wurden die Gäste offensiv aktiver. Erneut ließ Lookman einen Treffer für Atletico liegen (45.+2) und auf der anderen Seite verwandelte Raphinha einen fälligen Strafstoß sicher (45.+5) zum 2:0.