Copa del Rey: HAlbfinale
FC Barcelona vs. Atletico Madrid jetzt live: Rückspiel im TV und Stream - 3:0! Gelingt die Remontada?
- Aktualisiert: 03.03.2026
- 22:45 Uhr
- Julian Huter
Der FC Barcelona steht im Rückspiel in der Copa del Rey vor einer Herkulesaufgabe. Das Team von Hansi Flick muss gegen Atletico Madrid einen 0:4-Rückstand aufholen. ran erklärt, wie ihr das Spiel heute im TV und Stream verfolgen könnt.
Update, 3.3., 22:08 Uhr: Barca führt zur Halbzeit 2:0
Der FC Barcelona macht in der ersten Halbzeit zwei Treffer gut! Von Beginn an waren die Katalanen sehr engagiert und angriffslustig, sodass Atletico die erste halbe Stunde fast ausschließlich Defensivarbeit verrichtete. Lamine Yamal bereitete die Führung durch Marc Bernal mustergültig vor (29.), nur Augenblicke zuvor hatte Griezmann eine gute Torchance liegengelassen (27.).
Es folgte ein Kopfball von Raphinha, der knapp vorbeiflog (34.) und danach wurden die Gäste offensiv aktiver. Erneut ließ Lookman einen Treffer für Atletico liegen (45.+2) und auf der anderen Seite verwandelte Raphinha einen fälligen Strafstoß sicher (45.+5) zum 2:0.
Barcelona vs. Atlético Madrid live: Wo und wann findet das Rückspiel heute statt?
- Spiel: FC Barcelona vs. Atlético Madrid
- Wettbewerb: Copa del Rey 2025/26
- Halbfinale Rückspiel (Hinspiel 0:4)
- Datum: 3. März 2026 Uhrzeit:
- Anstoß 21:00 Uhr
- Austragungsort: Spotify Camp Nou, Barcelona
Barcelona – Atlético live: Wo läuft das Spiel heute im Free-TV?
Nein, das Rückspiel der Copa-del-Rey-Halbfinals läuft nicht im Free-TV.
In Deutschland zeigt DAZN die Partie exklusiv – ab ca. 20:50 Uhr mit Vorberichterstattung (Kommentator: Chris Putz, Experte: Benny Lauth). DAZN1 ist im TV-Signal verfügbar (bei Kabel-/Sat-Anbietern mit DAZN-Paket), ansonsten per Stream.
Barcelona gegen Atlético Madrid: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Nein, kein offizieller kostenloser Stream in Deutschland. Das Spiel ist bei DAZN (Super Sports oder Unlimited-Abo) zu sehen - allerdings nur kostenpflichtig. Highlights gibt’s später auf DAZN.
Copa del Rey live: Wo gibt’s einen Liveticker zu Barcelona vs. Atlético Madrid?
Am besten auf ran.de im Liveticker. Dort laufen alle Tore, Karten, Wechsel und Highlights in Echtzeit – inklusive Live-Kommentaren und Statistiken.