- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Copa del Rey: FC Barcelona und Hansi Flick scheitern dramatisch

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 23:09 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona schnuppert an der "Remontada", doch am Ende reicht es nicht ganz: Trotz eines 3:0-Sieges ist im Pokal-Halbfinale Endstation.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona am erhofften Pokal-Wunder geschnuppert, den ersten möglichen Titel der Saison aber dann doch auf dramatische Weise verspielt. Die Katalanen und ihr deutscher Trainer bezwangen Atlético Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey mit 3:0 (2:0), das war nach dem 0:4 in der Hauptstadt aber zu wenig für den Einzug ins Endspiel am 25. April in Sevilla.

Teenager Marc Bernal (29., 72.) und Kapitän Raphinha (45.+5, Foulelfmeter) ließen den Titelverteidiger und Rekordpokalsieger mit ihren Toren auf eine erfolgreiche Aufholjagd hoffen. Doch die Defensivspezialisten von Atlético retteten ihren Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.

- Anzeige -
- Anzeige -

Atleticos Finalgegner wird am Mittwoch ermittelt

Barca musste früh einen Rückschlag verkraften, als Jules Koundé (12.) verletzt vom Platz ging. Der für ihn gekommene Alejandro Balde musste ebenfalls angeschlagen ausgetauscht werden (70.). Doch Flicks Mannschaft spielte davon unbeeindruckt selbstbewusst nach vorne, Atlético kam nur selten zu Konterchancen. Am Ende fehlte Barca die Genauigkeit.

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch (21.00 Uhr) Real Sociedad und Athletic Bilbao (Hinspiel 1:0) gegenüber. Rekordmeister Real Madrid war im Achtelfinale beim Zweitligisten Albacete Balompié gescheitert (2:3).

- Anzeige -
Weitere News und Videos
Spain-Copa del Rey FC Barcelona, Barca v Atletico de Madrid in Barcelona, Spain. FC Barcelona player (8) Pedri during Copa del Rey match between FC Barcelona and Atletico de Madrid in Spotify Camp ...
News

FC Barcelona vs. Atletico Madrid jetzt live: Rückspiel im TV und Stream - 3:0! Gelingt die Remontada?

  • 03.03.2026
  • 22:45 Uhr
February 15, 2026, Sant Joan Despi, Barcelona, SPAIN: Hansi Flick, head coach of FC Barcelona, Barca attends his press conference, PK, Pressekonferenz during the training day of FC Barcelona ahead ...
News

Pokal-Klatsche: Barca-Stars wohl mit Vorwürfen gegen Flick

  • 17.02.2026
  • 09:47 Uhr
Hansi Flick (Barcelona), FEBRUARY 12, 2026 - Football Soccer : Spanish Copa del Rey Mapfre Semi finals 1st leg match between Club Atletico de Madrid - FC Barcelona, Barca at the Estadio Riyahd Air ...
News

"Vernichtend geschlagen": Spaniens Presse zerlegt Barca

  • 13.02.2026
  • 10:51 Uhr
Atletico Madrid
News

Copa del Rey: Klatsche bei Atletico - Flick mit Barca vor dem Aus

  • 12.02.2026
  • 23:06 Uhr
Torschütze für Barca: Lamine Yamal
News

Gegen Zweitligist: Barca duselt sich im Pokal durch

  • 04.02.2026
  • 00:01 Uhr
Für Yamal (l.) und Co. war es kein Spaziergang
News

FC Barcelona: Hansi Flick entgeht Pokal-Blamage - Yamal trifft

  • 15.01.2026
  • 23:25 Uhr
Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey
News

"Monumentale Blamage": Presse vernichtet Real Madrid

  • 15.01.2026
  • 08:41 Uhr
Horrorstart für Álvaro Arbeloa
News

"Tragödie": Neuer Real-Trainer legt Horrorstart hin

  • 15.01.2026
  • 07:22 Uhr
Horrorstart für Álvaro Arbelo
News

Blamage nach Alonso-Entlassung: Real fliegt gegen Zweitligist

  • 14.01.2026
  • 23:19 Uhr
Rüdiger
News

Rüdiger verteidigt sich nach Schiri-Ausraster

  • 30.05.2025
  • 16:35 Uhr