Der FC Barcelona schnuppert an der "Remontada", doch am Ende reicht es nicht ganz: Trotz eines 3:0-Sieges ist im Pokal-Halbfinale Endstation.

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona am erhofften Pokal-Wunder geschnuppert, den ersten möglichen Titel der Saison aber dann doch auf dramatische Weise verspielt. Die Katalanen und ihr deutscher Trainer bezwangen Atlético Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey mit 3:0 (2:0), das war nach dem 0:4 in der Hauptstadt aber zu wenig für den Einzug ins Endspiel am 25. April in Sevilla.

Teenager Marc Bernal (29., 72.) und Kapitän Raphinha (45.+5, Foulelfmeter) ließen den Titelverteidiger und Rekordpokalsieger mit ihren Toren auf eine erfolgreiche Aufholjagd hoffen. Doch die Defensivspezialisten von Atlético retteten ihren Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit.