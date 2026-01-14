Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga: Ausfallzeit von Eintracht-Shootingstar Younes Ebnoutalib bekannt - Frankfurter Sturmsorgen werden größer
Nach Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi fällt mit Neuzugang Younes Ebnoutalib der nächste Stürmer der SGE aus.
Leichtes Aufatmen bei Eintracht Frankfurt: Der erst in der Winterpause vom Fußball-Zweitligisten SV Elversberg verpflichtete Angreifer Younes Ebnoutalib hat sich nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet.
Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, zog sich der 22-Jährige bei der 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart zum Hinrunden-Abschluss am Dienstag eine Innenbandverletzung im Knie zu. Diese Diagnose ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, Ebnoutalib fällt laut Vereinsangaben "in den kommenden Wochen aus". Die Verletzung werde konservativ behandelt.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Nach der Partie war zunächst ein Kreuzbandriss befürchtet worden. Trainer Dino Toppmöller hatte nach Schlusspfiff gesagt, dass es bei dem Neuzugang "nicht ganz so gut" aussehe und damit Sorgen bei den Fans ausgelöst.
Eintracht Frankfurt mit Offensivsorgen
Ebnoutalib hatte sich bereits nach 15 Minuten Spielzeit bei einem Zweikampf mit Jeff Chabot verletzt und war kurz darauf ausgewechselt worden.
- Frühes Alonso-Aus wegen Geheimklausel? - Internationale Transfers und Gerüchte im Ticker
- 1. FC Köln vs. FC Bayern - Pierre Littbarski vor dem Duell: "Wenn du nur mit junger Frische antreten willst, nehmen die dich auseinander"
Der Angreifer war kürzlich für eine fixe Ablöse von acht Millionen Euro aus Elversberg an den Main gewechselt, gleich bei seinem ersten Einsatz für die SGE erzielte er beim 3:3 gegen Borussia Dortmund einen Treffer.
Obwohl sich eine schwere Verletzung nicht bestätigte, trifft sein Ausfall die Eintracht, denn auch die Stürmer Jonathan Burkardt (Wadenverletzung) und Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) fehlen weiterhin.
Auch interessant: FC Bayern München: Warum das Jahr 2026 für Aleksandar Pavlovic besonders wichtig wird