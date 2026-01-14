- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga: Ausfallzeit von Eintracht-Shootingstar Younes Ebnoutalib bekannt - Frankfurter Sturmsorgen werden größer

Nach Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi fällt mit Neuzugang Younes Ebnoutalib der nächste Stürmer der SGE aus.

Leichtes Aufatmen bei Eintracht Frankfurt: Der erst in der Winterpause vom Fußball-Zweitligisten SV Elversberg verpflichtete Angreifer Younes Ebnoutalib hat sich nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet.

Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, zog sich der 22-Jährige bei der 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart zum Hinrunden-Abschluss am Dienstag eine Innenbandverletzung im Knie zu. Diese Diagnose ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, Ebnoutalib fällt laut Vereinsangaben "in den kommenden Wochen aus". Die Verletzung werde konservativ behandelt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Nach der Partie war zunächst ein Kreuzbandriss befürchtet worden. Trainer Dino Toppmöller hatte nach Schlusspfiff gesagt, dass es bei dem Neuzugang "nicht ganz so gut" aussehe und damit Sorgen bei den Fans ausgelöst.

- Anzeige -

Eintracht Frankfurt mit Offensivsorgen

Ebnoutalib hatte sich bereits nach 15 Minuten Spielzeit bei einem Zweikampf mit Jeff Chabot verletzt und war kurz darauf ausgewechselt worden.

Der Angreifer war kürzlich für eine fixe Ablöse von acht Millionen Euro aus Elversberg an den Main gewechselt, gleich bei seinem ersten Einsatz für die SGE erzielte er beim 3:3 gegen Borussia Dortmund einen Treffer.

Obwohl sich eine schwere Verletzung nicht bestätigte, trifft sein Ausfall die Eintracht, denn auch die Stürmer Jonathan Burkardt (Wadenverletzung) und Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) fehlen weiterhin.

Auch interessant: FC Bayern München: Warum das Jahr 2026 für Aleksandar Pavlovic besonders wichtig wird

News und Videos
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker - Aufstellungen sind da

  • 14.01.2026
  • 19:31 Uhr
Naby Keita spielt weiter für Ferencvaros
News

Keita verlässt Werder endgültig

  • 14.01.2026
  • 19:05 Uhr
Kein Spiel am Dienstag im Volksparkstadion
News

Nach Spielabsage - Leverkusen reagiert auf Ärger der Fans

  • 14.01.2026
  • 18:23 Uhr
Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz
News

Peinlich! Transfer-Portal weist Werder auf Fehler hin

  • 14.01.2026
  • 18:11 Uhr
imago images 1071176450
News

HSV: Wird ein Ex-Bayern-Boss Kuntz-Nachfolger?

  • 14.01.2026
  • 16:27 Uhr
imago images 1062159619
News

Warum spielt die Bundesliga diese Woche donnerstags?

  • 14.01.2026
  • 16:08 Uhr
VfB Stuttgart v FC Bayern München - Bundesliga
News

Pavlovics Jahr? Eine große Karriere im Wartestand

  • 14.01.2026
  • 15:14 Uhr
Patzte entscheidend: Kaua Santos
News

Vergleich zu Neuer: Rückendeckung für SGE-Keeper Santos

  • 14.01.2026
  • 15:02 Uhr
Saad will sich in Hannover für die WM empfehlen
News

Augsburg verleiht Saad nach Hannover

  • 14.01.2026
  • 14:24 Uhr
1. Bundesliga - Hamburger SV - Eintracht Frankfurt am 20.12.2025 im Volksparkstadion in Hamburg Eckfahne mit HSV Logo - Feature, Symbol, Symbolfoto, charakteristisch, Detail *** 1 Bundesliga Hambur...
News

HSV: Bundesliga droht potenziell die nächste Spielabsage

  • 14.01.2026
  • 12:45 Uhr