Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen.

Die Bundesliga ist in der Winterpause, das Transferfenster für Zugänge ist wieder offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

+++ 18. Januar, 17:15 Uhr: Eintracht sucht schon Marmoush-Nachfolger +++

Der Abschied von Omar Marmoush steht kurz bevor, weshalb Eintracht Frankfurt fieberhaft nach einem möglichen Nachfolger sucht. Laut "RMC" soll Elye Wahi von Olympique Marseille ein heißer Kandidat sein.

Der 22-Jährige war im Sommer 2023 schon einmal auf dem Frankfurter Einkaufszettel gestanden. Dies hatte der Spieler selbst bestätigt, entschied sich im Sommer 2024 dann aber zu einem Wechsel vom RC Lens nach Marseille. Der Vertrag des Junioren-Nationalspielers läuft dort noch bis 2029.

Aktuell soll sich die Eintracht wieder um Wahi bemühen. OM hingegen hat es nicht eilig. Die Franzosen hatten im Sommer 25 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer bezahlt. Diesen Preis müsste die Eintracht mindestens berappen.

Damit wäre Wahi, der derzeit an einer Oberschenkelverletzung laboriert, der teuerste Einkauf in der Eintracht-Geschichte. Ob die Frankfurter dazu bereit sind, sollen "RMC" zufolge die laufenden Gespräche zeigen. Auch West Ham United soll Interesse an Wahi haben.