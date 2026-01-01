Eintracht Frankfurt trennt sich vorerst von Stürmer Elye Wahi. Der 22-Jährige wechselt zurück in die französische Heimat.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt treibt seine Personalplanungen weiter voran. Nach der Verpflichtung von Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib hat Reservist Elye Wahi die Hessen wie erwartet verlassen. Der französische Stürmer wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu OGC Nizza in die Ligue 1, das teilte die SGE am Neujahrstag mit.

Sportvorstand Markus Krösche wünschte dem 22-Jährigen, "dass er sich sein Selbstvertrauen und Selbstverständnis zurückholt. Wir werden seinen Weg eng verfolgen und sind überzeugt, dass eine Leihe zu einem ambitionierten Klub in der aktuellen Situation für alle am sinnvollsten ist."