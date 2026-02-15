Für den 1. FC Heidenheim wird die Luft im Abstiegskampf der Bundesliga immer dünner. Auch beim FC Augsburg bleibt das Team von Trainer Frank Schmidt ohne Punkte.

Der 1. FC Heidenheim taumelt in der Fußball-Bundesliga weiter ungebremst dem Abstieg entgegen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt blieb beim 0:1 (0:0) im Kellerduell beim FC Augsburg trotz eines engagierten Auftritts zum neunten Mal in Folge sieglos und hat als Tabellenletzter weiter sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

Alexis Claude-Maurice (80./Foulelfmeter) traf zum Sieg für den FCA, der sich seinerseits etwas Luft verschaffte und seinen Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf komfortable acht Punkte ausbaute. Heidenheim droht in der dritten Saison seit dem Aufstieg derweil immer mehr die Rückkehr in die zweite Liga: Mit nur 13 Punkten nach 22 Spieltagen hat seit Einführung der Drei-Punkte-Regel kein Verein mehr den Klassenerhalt geschafft.

FCH-Trainer Schmidt hatte sich trotz der prekären Lage kämpferisch gegeben. "Ich wüsste nicht, warum wir jetzt aufgeben sollten. Das wäre tragisch, wenn wir so denken würden", sagte der 52-Jährige. Seine Spieler sollten sich jetzt "nicht wegducken", forderte Schmidt, der gegen den FCA eine "brutale Einstellung" sehen wollte.