- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Donald Trump kritisiert: Bundesliga-Trainer knöpft sich US-Präsidenten vor

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 08:58 Uhr
  • ran.de/SID

Die Bundesliga startet nach drei Wochen Winterpause in das Jahr 2026. Ein Trainer hat ein besonderes Statement in Richtung US-Präsident Donald Trump vorbereitet.

Kasper Hjulmand hat auf seinem LinkedIn-Profil einen unerwarteten Post abgesetzt. Dabei kritisierte der Trainer von Bayer Leverkusen den US-Präsidenten Donald Trump scharf, ohne ihn namentlich zu nennen.

Am Freitag bekräftigte er den Post auf der Spieltags-PK vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) und erläuterte die Beweggründe. Es gehe ihm "um grundlegende Menschenrechte, um etwas Grundlegendes im Leben", so der 53-Jährige. Bei den Dingen, an denen er beteiligt sei, wolle er versuchen, "die Welt zu einem besseren Ort für die nächste Generation zu machen".

In seinem Post bezog sich der Däne wohl vor allem auf die Aussagen des 79-jährigen Staatsoberhauptes bezüglich Grönland. Die weltweit größte Insel wird zwar autonom regiert, gehört allerdings bis heute zum Königreich Dänemark.

Trump hatte zuletzt häufiger darüber gesprochen, die Kontrolle über die vor Nordamerika liegende Insel übernehmen zu wollen. Dabei scheint er auch eine militärische Operation nicht auszuschließen.

- Anzeige -
- Anzeige -
14.12.2025, xblx, Fussball 1.Bundesliga, SC Freiburg - Borussia Dortmund v.l. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Ramy B...

Heute kostenlos streamen: Frankfurt vs. Dortmund am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn

Das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Dortmund live auf Joyn streamen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hjulmands emotionale Worte für Grönland

Die Verbundenheit des Bundesliga-Trainers ist nicht nur der dänischen Herkunft geschuldet. Hjulmand ist mit der Grönländerin Maliina Abelsen liiert. Seinem Post fügte er ein Bild mit ihr und eine Grönland-Landkarte bei.

Im Text schrieb er dann Folgendes: "Frohes neues Jahr an alle. In einer verrückten und sich rasant verändernden Welt sind für manche politischen Führer Wissen, internationale Strukturen, Dialog und der Respekt vor kulturellen Unterschieden zum Feind geworden. Für Menschen wie sie ist die Welt ein Jagdrevier. Doch es gibt einen anderen Weg."

Dahinter stand der Emoji mit den betenden Händen. Darauf folgte ein weiterer Absatz: "Ich hoffe auf mehr Menschlichkeit, Empathie und Liebe. Mehr Wissen und Verständnis. Mehr zuhören. Meine wärmsten Gedanken gelten dem wunderbaren grönländischen Volk."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

Es sei "nichts Politisches", auch wenn manche Leute dies behaupteten. "Ich habe noch nie etwas zu politischen Themen gesagt. Es geht nicht um links und rechts", sagte Hjulmand.

Er denke einfach, "dass wir jeden, wo auch immer wir auf der Welt sind, mit Respekt und Empathie behandeln und ein kleines bisschen positive Schwingungen nach draußen geben sollten". Er sei zwar "Trainer, aber ich bin in erster Linie auch ein Mensch."

Hjulmand mit Grönlands Frau des Jahres liiert

Hjulmands Partnerin Abelsen wurde nördlich von Kopenhagen geboren und wuchs anschließend in der grönländischen Hauptstadt Nuuk auf. 2014 war sie Grönlands Frau des Jahres und auch in der Politik als Finanz- und Sozialministerin auf der Insel aktiv.

Der Ex-Nationaltrainer Dänemarks engagiert sich in seiner Heimat schon längere Zeit in sozialen Projekten. Auch 2026 hat er sofort bewiesen, dass es in seinem Leben weit mehr als nur den Fußball gibt.

Mehr News und Videos
Das Millerntorstadion im Schnee
News

Am 27. Januar: Nachholtermin für ausgefallene Spiele steht

  • 13.01.2026
  • 10:17 Uhr
Fußball, Saison 2025 26, Freundschaftsspiel, FC St. Pauli - SV Werder Bremen, Millerntor-Stadion (Hamburg), 04.01.2026 Auf dem Heiligengeistfeld vor dem Millerntorstadion liegt Schnee. Und es steht...
News

Abgesagte Bundesliga-Spiele: Nachholtermin offiziell

  • 13.01.2026
  • 10:14 Uhr
Kuntz
News

Vorwürfe gegen Kuntz laut HSV-Aufsichtsrat "glaubwürdig"

  • 13.01.2026
  • 10:00 Uhr
imago images 1071039195
News

Kommentar: Trennung von Alonso absurd und ein fatales Zeichen

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
Schwierige Phase für Köln und Kwasniok
News

Kwasniok: El Mala soll weiter "eskalieren" - auch von der Bank

  • 13.01.2026
  • 09:45 Uhr
imago images 1070098907
News

Neymar überrascht: Das ist der beste Mittelfeldspieler der Welt

  • 13.01.2026
  • 08:36 Uhr
Mathys Tel
News

Bericht: Tel plant offenbar bereits Tottenham-Abgang

  • 13.01.2026
  • 08:09 Uhr
In diesem Jahr kein Triple: Luis Enrique und PSG
News

"Bizarres Resultat": PSG rätselt nach Pokal-Aus

  • 13.01.2026
  • 07:43 Uhr
Alonso ist seinen Job schon wieder los
News

Beben im Bernabéu: Alonsos tiefer Fall

  • 13.01.2026
  • 06:18 Uhr
Jubel beim FC Paris
News

Pokalschock in Paris: PSG fliegt gegen den Lokalrivalen raus

  • 12.01.2026
  • 23:10 Uhr