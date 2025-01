Eintracht Frankfurt: "Werden ihn vermissen": Emotionaler Abschied für Marmoush

Omar Marmoush stand auf dem Rasen des Waldstadions und ließ sich von den Frankfurter Fans feiern. Mal wieder. Dabei hatte der Ägypter diesmal gar nicht gespielt - und wird das für die SGE wohl auch nicht mehr tun. Denn sein Transfer zu Manchester City steht kurz bevor.

Marmoush war beim 2:0-Sieg über Borussia Dortmund am Freitagabend deshalb nicht mehr Teil des Kaders von Eintracht Frankfurt. Und bekam inmitten seiner Teamkollegen doch einen beinahe kitschigen Abschied.

"Omar hat sich das mehr als verdient", sagte Torhüter Kevin Trapp bei DAZN. "Man merkt, dass es ihm nicht leicht fällt. Was heute nach dem Spiel passiert ist, spricht für all das, wofür Eintracht Frankfurt steht."

Trainer Dino Toppmöller stimmte seinem Keeper vollauf zu: "Die Szenen am Ende sprechen Bände. Wir werden Omar als Spieler vermissen, aber noch viel mehr als Mensch."

Noch am Vortag hatte Toppmöller damit gerechnet, seinen Angreifer, in dieser Bundesligasaison mit 15 Toren bester Eintracht-Schütze, von Beginn an aufbieten zu können.