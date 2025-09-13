Unter dem neuen Trainer Kasper Hjulmand feiert Bayer Leverkusen einen wilden Sieg gegen Frankfurt. ran zeigt die Erkenntnisse. Von Franziska Wendler Wilder hätte der Auftakt in den dritten Bundesliga-Spieltag wohl kaum verlaufen können. Am Freitagabend feierte Bayer Leverkusen zuhause einen 3:1-Sieg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Mit Blick auf den Spielverlauf ein durchaus bemerkswertes Ergebnis. Während die Gastgeber zur Pause souverän mit 2:0 führten, gelang der SGE kurz nach der Pause der Anschlusstreffer. Da in der Folge zudem zwei Spieler der Werkself vom Platz flogen, wäre ein Ausgleichstreffer alles andere als unwahrscheinlich gewesen. Doch so kam es nicht. Der zweite Freistoßtreffer des Abends durch Alex Grimaldo sicherte Bayer schlussendlich den Sieg. Für Neu-Trainer Kasper Hjulmand ein gelungener Einstand, für die Eintracht ein Rückschlag. Was bleibt von der Partie? ran zeigt die Erkenntnisse.

Hjulmand hat Bayer wachgeküsst Noch vor wenigen Tagen herrschte bei Leverkusen Chaos. Der erst für diese Saison verpflichtetet Trainer Erik ten Hag musste nach zur zwei Bundesligaspieltagen seine Koffer packen. Als Nachfolger präsentierten die Verantwortlichen Kasper Hjulmand. Und dem glückte ein Einstand nach Maß. In der ersten Halbzeit dominierte Leverkusen mit einer völlig veränderten Körpersprache das Geschehen, präsentierte schnelles Umschaltspiel und erzielte zwei Tore. Defensiv ließ die Werkself derweil kaum Chancen zu, arbeitete gut und überzeugte mit kompaktem Stellungsspiel. Der Gegentreffer – und viel gravierender noch – die zwei gelb-roten Karten gegen Robert Andrich und Ezequiel Fernandez, blieben derweil ohne Folgen und brachten das Team nicht aus der Ruhe. Auch die nötige Portion Glück, die eine doppelte Unterzahl gemeinhin erfordert, hatte die Mannschaft auf ihrer Seite. Eberl mit klarem Bayern-Bekenntnis: "Mein Herz ist hier"

Posts nach Kirk-Tod: BVB sucht Gespräch mit Nmecha Für Leverkusen scheint sich der Trainerwechsel bereits ausgezahlt zu haben, was auch in den Aussagen nach der Partie deutlich wurde. Auf die Frage, was Hjulmand im Vergleich zu Ex-Coach ten Hag anders gemacht habe, erklärte Torschütze Patrik Schick im Interview mit der "Sportschau": "Er hat uns einfache Aufgaben mitgegeben, es war sehr klar, was wir auf dem Platz machen wollen. In der ersten Halbzeit haben wir gezeigt, dass das funktioniert. Wir haben viele Chancen kreiert und die Verteidiger haben gut gearbeitet." Als Belohnung stand am Ende der erste Saisonsieg.

