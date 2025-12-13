Der FC Barcelona müht sich gegen Abstiegskandidat CA Osasuna lange, feiert aber doch den nächsten Sieg. Marc-André ter Stegen saß erneut auf der Bank.

Mit Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen als Zuschauer auf der Ersatzbank hat der FC Barcelona seine Position an der Spitze der spanischen La Liga gefestigt.

Dank eines Doppelpacks des brasilianischen Offensivstars Raphinha (70. und 86.) gewann der Doublegewinner am 16. Spieltag nach lange erfolglosem Anrennen 2:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat CA Osasuna. Durch den Sieg liegen die Katalanen sieben Punkte vor Rekordmeister Real Madrid.

Die Königlichen müssen am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker) bei Deportivo Alaves ran. Dabei steht die Zukunft von Trainer Xabi Alonso auf dem Spiel. Reals Stadtrivale Atletico gewann 2:1 (1:0) gegen den FC Valencia und behauptete damit Platz vier.