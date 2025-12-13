- Anzeige -
Fußball

FC Barcelona festigt Platz eins gegen Osasuna - ter Stegen erneut auf der Bank

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 20:51 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona müht sich gegen Abstiegskandidat CA Osasuna lange, feiert aber doch den nächsten Sieg. Marc-André ter Stegen saß erneut auf der Bank.

Mit Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen als Zuschauer auf der Ersatzbank hat der FC Barcelona seine Position an der Spitze der spanischen La Liga gefestigt.

Dank eines Doppelpacks des brasilianischen Offensivstars Raphinha (70. und 86.) gewann der Doublegewinner am 16. Spieltag nach lange erfolglosem Anrennen 2:0 (0:0) gegen Abstiegskandidat CA Osasuna. Durch den Sieg liegen die Katalanen sieben Punkte vor Rekordmeister Real Madrid.

Die Königlichen müssen am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker) bei Deportivo Alaves ran. Dabei steht die Zukunft von Trainer Xabi Alonso auf dem Spiel. Reals Stadtrivale Atletico gewann 2:1 (1:0) gegen den FC Valencia und behauptete damit Platz vier.

Keine Perspektive für ter Stegen

Schon vor der Partie gegen Osasuna wurde deutlich, dass die Situation für ter Stegen wohl aussichtslos bleibt. Trainer Hansi Flick unterstrich, dass Joan García weiter die Nummer eins sein werde. Bezüglich ter Stegens Zukunft bestätigte der Ex-Bundestrainer lediglich interne Gespräche mit dem 33-Jährigen, der am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Aufgebot der Katalanen gestanden hatte.

Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nahezu unausweichlich.

