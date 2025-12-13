Ist der FC Liverpool wieder in der Spur? Nach dem Sieg in der Champions League gewinnen die Reds auch gegen Brighton & Hove Albion zu Null. Nach seiner Wutrede wieder mit dabei: Mohamed Salah. Nach einer äußerst turbulenten Woche hat der FC Liverpool in der englischen Premier League den nächsten Sieg eingefahren. Auch dank Mohamed Salah, der nach seinem brisanten Interview und der anschließenden Ausbootung durch Trainer Arne Slot als Joker zurückkehrte. Der Ägypter bereitete beim 2:0 (1:0) des englischen Meisters gegen Brighton and Hove Albion den zweiten Treffer vor und hat nun die meisten Torbeteiligungen in der englischen Topliga für einen Klub jemals. FC LiverpooI: Mo Salah trotz Chaos lachend im Training – Streit mit Arne Slot geht weiter

Liverpool: Hugo Ekitike trifft in der ersten Minute Nach nicht mal einer Minute belohnte Hugo Ekitike (1.) das Pressing seiner Mannschaft und stellte auf 1:0. Der in der 26. Minute für Joe Gomez eingewechselte Salah bereitete in der zweiten Halbzeit das 2:0 des Ex-Frankfurters Ekitiké per Ecke vor (60.). Mit dem Sieg sprang Liverpool, bei dem Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf stand, vorerst auf den sechsten Platz, Brighton mit Teammanager Fabian Hürzeler rutschte auf Rang neun ab. Salah, der in der vergangen Woche beim LFC in Ungnade gefallen war, kann nun 277 Torbeteiligungen für die Reds vorweisen. Zuvor hatte er sich den Rekord mit Wayne Rooney (Manchester United) geteilt.

