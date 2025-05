Bei Ex-Bundesliga-Star Arturo Vidal ist ein Urteil im Falle eines Verdachts der sexuellen Belästigung gefallen.

Arturo Vidal (37) ist in seinem Heimatland Chile vom Verdacht der sexuellen Nötigung freigesprochen worden. Die Anzeige einer Frau gegen den früheren Bundesligaprofi bei Bayern München und Bayer Leverkusen infolge einer Party in einem Nachtclub in Chiles Hauptstadt Santiago sei abgewiesen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es gebe demnach "keine Beweise für eine Anklage".

Es sei möglich gewesen, "die Ereignisse dieses Tages zu rekonstruieren", erklärte Staatsanwalt Felipe Cembrano in einem Video. Gegen andere, nicht namentlich genannte Mitglieder von Vidals aktuellem Verein, dem chilenischen Rekordmeister CSD Colo-Colo, wird jedoch weiter ermittelt.

Der Vorwurf der Frau bezieht sich auf Ereignisse, die sich in einem Club zugetragen haben sollen, in dem die Fußballer am 4. November vergangenen Jahres einen Geburtstag feierten.