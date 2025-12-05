- Anzeige -
Fußball

Fake-Plakate zum Nordderby: HSV-Trainer Polzin reagiert cool

© IMAGO/SID/Philipp Szyza

Offenbar haben Werder Bremen-Fans Plakate von HSV-Coach Merlin Polzin in Hamburg aufgehängt - mit gefälschten Zitaten. Der Trainer reagierte auf die Aktion mit Humor.

Trainer Merlin Polzin (35) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat gelassen auf vor dem Nordderby in der Hansestadt aufgeklebte Fake-Plakate mit seinem Foto und gefälschten Zitaten reagiert.

Der "eine oder andere Bremer" mache eben "gerne mal einen Ausflug nach Hamburg", sagte Polzin vor dem Duell mit Werder am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN), schließlich sei die Stadt ja auch "die schönste in Deutschland. Und wenn das Ganze humorvoll abläuft, dann sind wir dafür auch immer offen beziehungsweise nehmen das dann auch mit einem Schmunzeln wahr."

Polzin und Steffen hoffen auf friedlicher Nordderby

Damit spielte Polzin auf Plakate an, die vor dem Traditionsduell offenbar von Werder-Fans in Hamburg verteilt wurden. Der HSV-Coach ist darauf abgebildet, zudem wird ihm ein nie gesagtes Zitat zugeschrieben.

Es ist das erste Nordderby seit 2022, in der ersten Liga trafen Bremen und Hamburg sogar zuletzt 2018 gegeneinander an.

Wie Werder-Trainer Horst Steffen (56) hofft auch Polzin auf ein friedliches Derby im Volkspark. Die Rivalität der beiden Klubs und Städte solle rein "sportlich" ausgetragen werden, sagte Polzin. Und Steffen meinte, dass Werder natürlich "alles geben" werde, um die eigenen Fans zufriedenzustellen. Das darf auf das Feld kommen, aber alles friedlich, auch draußen am besten."

