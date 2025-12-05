- Anzeige -
FC Bayern vs. VfB Stuttgart: "Chance des VfB bei "49 Prozent" Markus Babbel exklusiv

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 14:20 Uhr
  • Oliver Jensen

Markus Babbel spielte früher für den FC Bayern München und den VfB Stuttgart. Im Interview mit ran blickt er dem Spiel seiner beiden Ex-Klubs entgegen.

Das Interview führte Oliver Jensen

Nächste schwere Aufgabe für den FC Bayern München.

Nach dem schwer erkämpften Sieg im DFB-Pokal bei Union Berlin muss der Bundesliga-Tabellenführer am Samstag (15:30 Uhr, im Liveticker auf ran) zu Pokalsieger VfB Stuttgart.

Markus Babbel wird das Spiel besonders interessiert verfolgen, weil er für beide Vereine aktiv war - die 1990er Jahre verbrachte er beim Rekordmeister, von 2004 bis 2007 spielte er für die Schwaben.

Im Interview mit ran gibt der 53-Jährige seine Einschätzungen zum Süd-Derby und zur Situation beim deutschen Rekordmeister.

ran: Herr Babbel, haben Sie den Eindruck, dass dem FC Bayern München das Gewinnen aktuell schwerer fällt als noch vor einigen Wochen?

Markus Babbel: Ja – aber genau das machen sie großartig. Solche Spiele hätten sie letztes Jahr vielleicht noch verloren. Jetzt gewinnen sie, auch ohne Zauberfußball. Das ist knallharte Arbeit, und sie nehmen diese Arbeit an. Das ist der große Unterschied zur Vorsaison. Union ist physisch stark, läuft viel – da musst du dagegenhalten. Bayern tut das aktuell und setzt sich dann über Qualität durch. Für mich sind sie einen Schritt weiter als im Vorjahr.

ran: Am Samstag trifft Bayern auf Stuttgart – wie schätzen Sie das Spiel ein?

Babbel: Mein Tipp: 51:49 für Bayern. Der VfB muss an sein absolutes Leistungslimit kommen. Ich sehe sie mittlerweile gefestigter als zu Saisonbeginn. Was Sebastian Hoeneß macht, ist außergewöhnlich. Ich bin im Stadion und freue mich auf das Spiel, denn Stuttgart will Fußball spielen und nicht nur verteidigen. Sie versuchen, den Bayern ihr Spiel aufzuzwingen. Wenn beim VfB jeder ans Maximum geht, ist auch ein Sieg drin.

Markus Babbel: Aleksandar Pavlovic "kam stets stark zurück"

ran: Aleksandar Pavlovic musste gegen Union verletzt ausgewechselt werden. Es ist doch wirklich bitter, dass er immer wieder aus dem Rhythmus kommt, oder?

Babbel: Natürlich. Man wünscht sich, dass er stabiler bleibt, um sich kontinuierlich entwickeln zu können. Solche Stopps helfen nicht, aber er ist selbst der frustrierteste. Er ist Stammspieler bei Bayern und will das jede Woche zeigen. Trotzdem: Er hat schon schlimmere Verletzungen hinter sich und kam stets stark zurück. Er arbeitet hart, um wieder fit zu werden – da mache ich mir keine Sorgen.

ran: Die Vertragsverhandlungen mit Dayot Upamecano ziehen sich hin. Sollte Bayern alles tun, um ihn zu halten?

Babbel: Ja, das sollte das Ziel sein. Er hat sich vom Sorgenkind zum Leistungsträger entwickelt. Das Potenzial war immer da. Diese Saison hat er seine Fehlerquote auf ein Minimum reduziert, das ist normal auf Top-Niveau. Aber man darf auch nicht übertreiben – ein gutes Gehalt ja, aber mit Maß. Er soll gerne beim FC Bayern spielen und nicht nur dort sein, weil man ihn "erkauft" hat. Wenn er sich doch anders orientiert, muss man Ersatz suchen. Aber zuerst sollte man alles versuchen, ihn zu halten – er kennt den Klub, hat die DNA verinnerlicht.

Babbel's Rat an Neuer: "Mach Urlaub im Sommer"

ran: Und wie sehen Sie die Diskussion um Manuel Neuer und die WM?

Babbel: Wenn ich ihm etwas raten dürfte: Mach Urlaub im Sommer. Wenn er noch ein, zwei Jahre auf Top-Niveau spielen will, sollte er diese Pause nutzen. Er wird nicht jünger. Außerdem ist er aus gutem Grund zurückgetreten. Warum sollte er das ändern? Die Chance, Weltmeister zu werden, ist realistisch betrachtet nicht besonders hoch. Es gibt andere Nationen, die stärker einzuschätzen sind. Wenn du zur WM fährst, brauchst du die totale Überzeugung – und die sehe ich bei ihm nicht. Daher: Lieber regenerieren.

