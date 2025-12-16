Der FC Augsburg hat nach der Entlassung von Sandro Wagner offenbar einen heißen Kandidaten für die Nachfolge gefunden: Ralph Hasenhüttl soll die Schwaben 2026 übernehmen.

Der FC Augsburg ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, nachdem Sandro Wagner Anfang Dezember freigestellt wurde. Interimscoach Manuel Baum wird das Team im letzten Spiel des Jahres gegen Werder Bremen betreuen, bevor ein Nachfolger für die Vorbereitung auf die Rückrunde präsentiert werden soll.

Im Fokus steht Ralph Hasenhüttl, das berichtet die "Bild". Der 58-Jährige ist seit Mai vereinslos, nachdem er beim VfL Wolfsburg entlassen wurde. Dort holte er in 44 Bundesliga-Spielen einen Punkteschnitt von 1,36. Zuvor feierte Hasenhüttl Erfolge bei RB Leipzig und dem FC Southampton.