FC Augsburg: Sandro Wagner will mit Federer-Vergleich aus der Krise kommen

Sandro Wagner orientiert sich in seiner ersten Krise als Bundesliga-Trainer am vielleicht größten Tennisspieler der Geschichte.

Roger Federer habe zwar über 80 Prozent seiner Matches gewonnen, allerdings "nur" 54 Prozent der Punkte, meinte der Coach des FC Augsburg am Donnerstag und betonte: "Fast jeder zweite Ball ist ein Fehler! Da geht es darum, zu switchen und schnell wieder ins Positive zu gehen."

An dieser "Fehlerkultur" soll sich Sandro Wagners FCA orientieren, der die drei Bundesliga-Spiele vor dem Duell beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) allesamt verloren hat.

Wagner betonte, er wolle trotz der Negativserie "ruhig und im Inhalt" bleiben - und negative Kommentare möglichst ausblenden.

"In den letzten Jahren habe ich alles gelesen, jetzt gar nichts", sagte er, aber seine Kinder schickten ihm Dinge: "Der hat das gesagt, der hat das gesagt. Da gibt es erstmal Ärger, warum sie das Handy so viel in der Hand haben. Und warum sie es mir dann sagen", sagte Wagner lachend und bekannte: "Das ist natürlich nicht schön, das ist nicht cool."