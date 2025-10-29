Anzeige
9. Spieltag in der Bundesliga

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 31.10.2025
  • 07:57 Uhr

Am 9. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf Borussia Dortmund. So verfolgt Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Am 9. Spieltag der Bundesliga-Saison könnte Borussia Dortmund den FC Augsburg noch weiter in die Krise stürzen.

Der BVB, der sich im DFB-Pokal knapp gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte, will seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem Sieg manifestieren.

Gleichzeitig könnten die "Schwarz-Gelben" die Stimmung in Augsburg verschlimmern. Die Mannschaft von Sandro Wagner verlor nach dem 0:6 gegen RB Leipzig in der Liga auch im DFB-Pokal. Gegen den VfL Bochum flogen die Augsburger nach einem 0:1 raus.

Bei einer Niederlage gegen den BVB würde die Wagner-Truppe wohl endgültig im Abstiegskampf ankommen.

So verfolgt Ihr das Spiel im TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Bundesliga live: Läuft die Partie Augsburg - Dortmund heute im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Augsburg empfängt heute den BVB live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Das Spiel wird bei Sky übertragen. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Augsburg gegen Dortmund heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

BVB zu Gast in Augsburg heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesligaspiel?

Einen Liveticker zu FC Augsburg gegen Borussia Dortmund gibt's wie gewohnt auf ran.de.

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga

  • Spiel: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Sandro Wagner (FC Augsburg), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
