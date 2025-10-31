Paris St.-Germain vs. FC Bayern München: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

Der FC Bayern München muss zu seinem zweiten Auswärtsspiel in der Champions League bei Titelverteidiger Paris St.-Germain ran.

Am vierten Spieltag der Ligaphase in der Champions League kommt es zu einem absoluten Topduell. Der Titelverteidiger Paris St.-Germain empfängt den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Tatsächlich ist die Begegnung auch tabellarisch ein Duell auf Augenhöhe, sowohl die Bayern als auch PSG starteten mit drei Siegen in die Ligaphase der Königsklasse. PSG belegt Platz eins, die Bayern sind Zweiter.

Der Titelverteidiger aus der französischen Hauptstadt schoss in der Champions League zuletzt Leverkusen in der BayArena mit 7:2 ab, die Münchner gewannen ihrerseits mit 4:0 gegen den FC Brügge.